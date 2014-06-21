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Bilim / Teknoloji

Android 4.4.4 güncellemesi geldi

Android 4.4.3'ün yayınlanmasından kısa süre sonra gelen sürpriz 4.4.4 güncellemesi neyi değiştiriyor?

21 Haziran 2014 16:49

Google, Android 4.4.3'ü yayınlamasının ardından sadece birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen, herkesi şaşırtarak 4.4.4 güncellemesini yayınlamaya başladı. Ancak bu güncellemeden gözle görülür değişiklikler beklemeyin; 4.4.4 güncellemesinin boyutu sadece 2.5 MB.

Hürriyet’te yer alan habere göre güncelleme, 4.4.3 ile başlayan rastgele yeniden başlama sorununu, pil ömrü şikayetlerini, bazı kullanıcıların Google Play'de yaşadığı sorunları gidermeyi ve Wİ-Fi bağlantısının daha sağlıklı kurulmasını amaçlıyor. Ayrıca bazı güvenlik iyileştirmeleri de 4.4.4 güncellemesi ile birlikte geliyor.

Eğer Nexus 4, 5, 7 veya 10 cihazlarından birine sahipseniz, güncellemeyi hemen yükleyebileceğiniz gibi diğer Android cihazlara da çok yakında söz konusu güncellemenin gelmesi bekleniyor.

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