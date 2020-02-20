Android 11'le işte bu yenilikler gelecek

ABD’li teknoloji devi Google, 2020 yılı içinde kullanıcılara sunacağı yeni işletim sistemi Android 11’in ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı.



Geçtiğimiz hafta, Android Developers sitesinde Android 11 için geliştirici ön izleme sayfasını yanlışlıkla yayınlayan ABD’li şirket, merakla beklenen beta sürümünü bu kez resmen geliştiricilerle paylaştı.

webtekno'nun haberine göre; Android 11 ilk geliştirici önizlemesinde; yeni kullanıcı gizliliği seçenekleri, kamera özellikleri için destek, daha iyi biyometrik güvenlik, 5G ve katlanabilir cihazlar için yeni uygulamalar ile delikli ekran ve şelale ekranlı telefonlar için uygulama desteği gibi pek çok yenilik bulunuyor.



Yalnızca geliştiricilerin erişebileceği beta sürümü, Google Piksel cihazları ile sınırlı olacak.