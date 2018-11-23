Andrey Karlov suikastı soruşturması tamamlandı (3)

SUİKASTÇININ HAYATI İDDİANAMEDE

Savcı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianamenin konusu için \"Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Fikret Mualla Sergi Salonu\'nda düzenlenen \'Gezgin Gözüyle Kaliningrad\'dan Kamçatka\'ya Rusya\' konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteylinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Gennadiyeviç Karlov\'un, ülkemizde 15- 16 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünü gerçekleştiren aynı zamanda bir istihbarat ve casusluk örgütü olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından konuşma yaptığı sırada sırtından vurularak öldürülmesi eylemi oluşturmaktadır\" denildi.

FETÖ/PDY\'nin tarihçesine değinilen iddianamede, Mevlüt Mert Altıntaş\'ın doğumundan suikastı gerçekleştirdiği tarih olan 19 Aralık 2016\'ya kadarki yaşamı detaylı anlatıldı. Soruşturma aşamasında Türkiye ve Rusya Federasyonu birimleri arasında istinabe kapsamında talep edilecek bilgi ile belgelere en hızlı erişimin sağlanmasının temin edildiği ve iş birliği yapıldığı vurgulanan iddianamede, Altıntaş\'ın, FETÖ/PDY üyeleriyle polis okulunda tanıştığı belirtildi.

STANDART POLİS EĞİTİM DIŞINDA EĞİTİM ALMIŞ

Altıntaş\'ın tüm davranışlarının ve ilişkilerinin ortaya çıkarıldığı belirtilen iddianamede, suikast için silah eğitimi görüp, görmediği konusunda alınan bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, \'Şahsın profesyonel bir silah atış tekniği kullanmamasına rağmen standart polis eğitimi dışında seviyesi bilinmemekle birlikte silahlı bir eğitim aldığının, göreceli olarak tecrübesiz birisi için çok iyi seviyede silah kullandığının, daha önceden bu olayı gerçekleştirmeye yönelik özel bir hazırlık yaptığının veya bu anlamda silahlı eğitim desteği almış olabileceğinin belirtildiği\' kaydedildi.

Savcılıkça Altıntaş\'ın polis okulundaki atış dereceleri değerlendirilerek, \'Mevlüt Mert Altıntaş\'ın atış karnelerinde bulunan atım ve isabet sayıları, almış olduğu puanlar, atış yaptığı mesafe, olay esnasında sayın Büyükelçiye atış yaptığı mesafenin yakın mesafe olması hususları da nazara alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda terörist Mevlüt Mert Altıntaş\'ın ayrıca bir silah atış eğitimi aldığı yönünde kanaat oluşmamıştır\' sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

SALDIRGAN KISIR MIYDI?

İddianamede; Mevlüt Mert Altıntaş\'ın hastane kayıtları, sağlık durumu ile ilgili bilgiler ve gördüğü tedavilerin detayları da yer aldı. Altıntaş\'ın 15 Eylül 2014 tarihinde Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gördüğü, burada üroloji polikliniğinde test yaptırdığı, kendisine cinsel perhiz süresinin verildiğinin belirlendiği, bunun üzerine üroloji polikliniğinde yapılan test sonucu elde edilen sperm değerlerinin kısırlık değerleri içerisinde olup olmadığı, tedavisinin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmamış ise bu değerlerin hangi ön tanıyı gösterebileceği konularında bilirkişi raporu istenildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede yer verilen bilirkişi değerlendirmesi şöyle:

\'Altıntaş\'a ait test sonuçlarının bu değerlerle düşük konsantrasyonda test sonuçları olarak yorumlandığının, spermogramın bu haliyle WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 2010 yılı kriterlerine göre hastada oligoastenoteratozoospermi (sayıca yetersiz, hareketi az ve normal morfolojili spermi bulunmayan) vardır denilebileceğinin, hastanın bu test sonucunu almaya ve hekimden sonuçla ilgili bilgi almaya ve tekrar muayeneye gelmemiş olduğunun, bu sebeple hekimce HBYS sistemine kaydedilmiş tanının ancak bir ön tanı olabileceğinin, bu testin tek başına infertilite (kısırlık) tanısı koydurmaya yetmeyeceğinin, bunun bir ön tanı olduğunun, hastanın aynı testi 3 hafta sonra uygun şartlarda tekrar vermesinin ve ilk testle birlikte değerlendirilmesinin gerektiğinin, WHO tarafından interfilite tanısının 12 ay ve daha uzun süreyle düzenli korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebelik elde etmedeki yetersizlikle tanımlanan üreme sistemi hastalığı olarak tanımlanmakta olduğunun, hastanın hastaneye tek başına cinsel partneri yada eşi olmadan başvurmuş olması nedeniyle ve tek tetkik olan spermiogram sebepleriyle hastaya kesin bir tanı olan interfilite teşhisinin konulamayacağının ve bir adet sperm testinin bu haliyle kişinin doğal yollardan çocuk yapma yeteneğini kaybettiğini de göstermeyeceğinin belirtildiği tespit edilmiştir.\'

Öte yandan iddianamede, Mevlüt Mert Altıntaş\'ın Andrey Karlov\'a düzenlediği suikast anı ile polisin Altıntaş\'ı silahla vurarak öldürme anının güvenlik kameralarından alınan fotoğrafları da yer aldı.



Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)



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