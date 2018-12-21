Andrey Arshavin, striptiz kulübünden evine at çalarak döndü!

Rus Milli Takımı'nın eski yıldızı Andrey Arshavin, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde iki kadınla birlikte görüntülenince Rusya'da gündeme oturdu.

Ocak ayında futbolculuk kariyerine nokta koymaya hazırlanan 37 yaşındaki Rus futbolcu, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir striptiz kulübünden çıkarken görüldü.

Mekanda birlikte eğlendiği iki kadınla birlikte dışarı çıkan Arshavin, etraftakiler tarafından videoya alındı. Videoda Arshavin’in ata bindiği görülürken daha sonra kendisini kameraya çekenleri uzaklaştırması için polisten yardım istedi.

Arshavin mekandan çıktıktan sonra bindiği atın sahibine para ödemediği için kısa süreli bir tartışma yaşanırken, 37 yaşındaki futbolcu para vermeden olay yerinden ayrıldı.

At sahibinin 35 pound tutarı ödemediği için Arshavin’e karşı oldukça sinirli olduğu görüldü. At sahibi, parasını almak için Arshavin'i polise şikayet etti.

Tecrübeli futbolcu 2016 yılından beri Kazakistan takımlarından Kairat’ta forma giyiyor.