Andrew Yang, Demokrat Parti başkan adaylığı yarışından çekildi

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ABD'nin New Hampshire eyaletinde yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde oy sayma işlemi devam ederken, teknoloji girişimcisi Andrew Yang yarıştan çekildiğini duyurdu.

Hiçbir siyasi tecrübesi olmamasına rağmen Demokrat Parti'den başkanlığa aday adaylığını koyan Yang, partinin büyük isimlerine karşı beklenenden çok daha uzun yarışın içinde kalmayı başardı.

New Hampshire'ın Manchester kentinde ön seçim sonuçlarını takip eden Yang, destekçilerine yaptığı açıklamada, "Ben matematiği seven bir adamım ve sayılara baktığımızda kazanmayacağımı açıkça görüyorum" dedi ve ekledi; "Bu sebeple kampanyama bu akşam son veriyorum".

Yang daha önce New Hampshire'da başarılı sonuçlar alamazsa yarıştan çekileceğinin sinyalini vermişti. Yang Iowa'da hiç delege kazanamadı, New Hampshire'da oyların yüzde 87'si açıklanırken, buradan da delege çıkarması mümkün gözükmüyor.

Bağımsız seçmenlerin desteğini almak için büyük çaba sarf eden Yang, ulusal ankerlerde bir noktada yüzde 4'e kadar yükselmişti. 3 Mart'taki "Süper Salı"dan sonra yarıştan çekilen Demokrat sayısının daha da artması bekleniyor.