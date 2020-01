ABD 1\'inci Futbol Ligi (MLS) takımlarından New York City\'de forma giyen İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

New York City\'ye 2015\'te transfer olan İtalyan futbolcu, Columbus Crew ile oynanan mücadelede takımıyla son maçına çıktı.

38 yaşındaki Pirlo, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaparak, \"Son maçıma çıktım. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız\" dedi.

