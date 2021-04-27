Andrea Pirlo'nun 17 yaşındaki oğlu Niccolo, ölüm tehditleri aldığını açıkladı

İtalya Sere A takımlarından Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun 17 yaşındaki oğlu Niccolo, sosyal medya hesabından aldığı ölüm tehditi mesajlarını yayınladı.

Lider Inter'in 13 puan gerisinde kalan siyah - beyazlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo eleştirilerin hedefinde yer alıyor. 41 yaşındaki çalıştırıcının oğlu Niccolo Pirlo da sosyal medyadan ölüm tehditleri aldı.

Niccolo, kendisine ait Instagram hesabından aldığı "Babanla birlikte ölmelisin" mesajı üzerine bir açıklama yayımladı:

"Herkesin özgürce istediğini söyleme hakkı vardır. Benim ya da bir başkasının konuşma özgürlüğünün elinden alınmasını asla istemem.

Annem ve babam bana düşünmeyi ve başkalarının düşüncelerini dinlemeyi öğretti. Ama her şeyin bir sınırı olduğuna ve bu sınırın artık aşıldığına inanıyorum.

17 yaşındayım ve her gün bu türden mesajlar alıyorum. Bu mesajları yaptığım herhangi bir şeyden dolayı değil, bir antrenörün oğlu olduğum için alıyorum.

Sizden bir saniyeliğine kendinizi benim yerime koymanızı rica ediyorum."

Juventus'un durumu

Juventus, 33 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 66 puanla beşinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Porto'ya elenen İtalyan ekibi, İtalya Kupası finalinde Atalanta ile karşılaşacak.