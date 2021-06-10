Andrea Bocelli, Türkiye-İtalya maçı öncesindeki EURO 2020 açılış töreninde sahne alacak

T24 Spor

Andrea Bocelli, 11 Haziran 2021 Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda UEFA EURO 2020 Türkiye-İtalya maçı öncesindeki açılış töreninde "Nessun Dorma" şarkısını söyleyecek.

Büyük bir futbol hayranı olan Andrea Bocelli, konserde sahne alacak tek müzik sanatçısı olacak. İtalyan tenor, törene ilişkin olarak"Yarın, Roma'daki Olimpiyat Stadı'nın spot ışığında UEFA EURO 2020'nin açılış töreninde sesimi dinleyicilerin beğenisine sunmak benim için bir onur ve zevktir. Aynı zamanda güçlü bir umut ve pozitif bir mesaj göndermek için de değerli bir fırsat olacak” ifadelerini kullandı.

2011'de Andrea Bocelli, New York'taki ikonik Central Park'ta 'Nessun Dorma'yı seslendirmişti.