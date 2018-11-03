Andre Ayew: "Fenerbahçe olarak ailesine baş sağlığı diliyoruz"

Mustafa AKIN-Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ayew, Türk Telekom Stadyumu\'ndaki derbi maç öncesi kalp krizi Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için, \"Öncelikle takım olarak, Fenerbahçe ailesi olarak taraftarımızdan teknik ekibimize, futbolculara kadar büyük bir üzüntü yaşıyoruz kaybettiğimiz 22 yaşındaki taraftar için. Şener soyadlı taraftarımız ölmüş. Bunlar olduğu aman futbolun aslında önüne geçiyor. Bu durumda da oyuna çok fazla yansıma yapmak çok kolay olmuyor. Çünkü bazı şeyler futboldan daha önemlidir hayatta. O\'da ailemizden biriydi bizim bir taraftarımızdı. Fenerbahçe olarak ailesine baş sağlığı diliyoruz. Umarım bu süreçte güçlü olurlar her zaman bu süreci atlatmaları için onlara destek olacağız. Bu olay yüzünden maçı değerlendirmek zor\" açıklamasını yaptı.

\"FUTBOLUN BİR PARÇASI\"

Ayew, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk ile yaşadığı gerginlikle ilgili olarak, \"Tabii ki bu futbolun bir parçası özellikle de derbi maçların bir parçası. Bütün dünyanın izlediği bir maçta tabii ki biraz daha saygı olmasını bekliyoruz. Yaptığı hareketten dolayı çok mutlu olmadık ama artık geçti önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor\" diye konuştu.

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-Ayew\'in açıklamaları



