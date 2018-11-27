İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe\'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Andre Ayew\'in sağlık durumu belli oldu. Sağ el 4\'üncü parmağında kırık tespit edilen Ayew\'in 2 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: \"Trabzonspor\'a karşı forma giydiği karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan Futbol A Takımımızın oyuncusu Andre Ayew\'in, Liv Hospital\'da yapılan muayene ve tetkiklerin ardından sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. Futbolcumuza Prof. Dr. Erden Ertürer ve ekibi tarafından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Andre Ayew, 2 hafta sonra takımımızla birlikte çalışmalarına başlayacaktır. Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz.\"

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