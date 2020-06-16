Andone, Galatasaray'a veda etti: Sakatlıklar futbolumu göstermeme izin vermedi

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kaybettiği Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, sarı-kırmızılılara veda mesajı yayınladı. Andone mesajında, yaşadığı sakatlıklardan ötürü futbolunu gösteremediğini dile getirdi.

Sağ dizinde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilen Rumen futbolcu, kişisel Instagram sayfasında paylaşımda bulundu.

Andone'nin paylaşımı şu şekilde: "Nereden ve nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama neler hissettiğimi ifade etmek ve paylaşmak istiyorum. Benimle ilgilenen ve bana destek mesajları yollayan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Sezon benim için baş etmesi zor iki sakatlıkla bitti. Bu büyük kulübe gelirken hayal ettiğim hedeflere buluşamamaktan büyük üzüntü hissediyorum. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Ancak sakatlıklar bana sahip olduğum futbolu göstermeme izin vermedi. Olan bitenden dolayı ve Galatasaray'a pozitif katkı veremediğim için üzgünüm. Bu büyük kulübün formasını giydiğim için ayrıcalıklı hissediyorum. Sonsuz desteğiniz için teşekkürler. Özellikle de dünyanın tartışmasız en iyilerinden olan Galatasaray taraftarlarına teşekkürler."

Florin Andone, sezon başında İngiltere'nin Brighton kulübünden kiralık geldiği Galatasaray'da 9 maça çıktı ve 2 gol attı.