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Andız toplarken kayalıklardan düşen kadını itfaiye kurtardı

ADANA, (DHA) - ADANA'da andız meyvesi toplamak için çıktığı kayalıklardan düşüp ayağından yaralanan Münevver Gökçe, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı

20 Eylül 2018 19:33

ADANA, (DHA) - ADANA\'da andız meyvesi toplamak için çıktığı kayalıklardan düşüp ayağından yaralanan Münevver Gökçe, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Aladağ ilçesi, Değirmencik mevkiinde meydana geldi. Münevver Gökçe, pekmez yapımında kullanılan andız meyvesi toplamak için kayalıklara çıktı. Düşerek ayağından yaralanan Gökçe, kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Gökçe\'yi sedye ile aşağı indirdi. Gökçe, daha sonra sağlık ekibine teslim edildi.

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