Anderson Talisca'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın Instagram paylaşımına, takım arkadaşı Fernandinho, "Beşiktaş" yazdı. Beşiktaş taraftarı dakikalar içinde yorumu beğeni yağmuruna tuttu.

Anderson Talisca'nın paylaşımında "Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak" ifadesini kullandı.

Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho'nun yorumu ise Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Talisca'nın vatandaşı paylaşımına "Beşiktaş" yorumu yaptı.

Siyah-Beyazlı taraftarlar kısa süre içinde bu yorumu beğeni yağmuruna tuttu.