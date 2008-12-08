Anderson, iç çamaşırıyla sergiye katıldı

Çıplaklık denince akla gelen ilk isimlerden, Pamela Anderson, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sergiye iç çamaşırıyla katılınca, sergiyi gölgede bırakıp tüm ilgiyi üzerine çekti.



Ünlü fotoğrafçı ve yönetmen David La Chapelle'in ABD'nin Miami kentindeki sanat fuarı kapsamında düzenlenen sergisine katılan yıldız, siyah- sarı çizgili iç çamaşırı benzeri kısacık şortu, üzerine giydiği bir omuzu düşük gri tişörtü, başında beresi ve pembe ayakkabılardan oluşan giysisiyle umursamaz ve rahat tavırlar eşliğinde fotoğrafları inceledi.



Çevrenin ilgisini dağıttı



Sanki bile bile rüküş oplmak istercersine giydiği kostümü tezatlıklarla doluydu.Yaz-kış modasını karıştıran Anderson, 41 yaşında olmasına rağmen hala kusursuz bir fiziği olduğunu da gözler önüne serdi.



Açılışta Paris Hilton'la buluşan Anderson, bir ara da gösteri yapmaktan kendini alıkoyamadı ve masaya uzanıp gazetecilere poz verdi. Sergiye gelen ziyaretçilerin ilgisini dağıtan Pamela, kimilerince tepki çekse de, kendinden emin tavırlarla geldiği gibi sergiden ayrıldı.



Fotoğrafçı David La Chapelle'in Jesus Is My Homeboy adlı bu sergisi sürrealist tavırla ince bir mizahla işlenen eserleri kapsıyor.

