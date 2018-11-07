Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'ndaki rakibi Anderlecht, İstanbul\'a geldi.
Fenerbahçe\'nin Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde ağırlayacağı Belçika temsilcisi Anderlecht, İstanbul\'a ulaştı. Anderlecht kafilesi Belçika\'nın başkenti Brüksel\'den özel bir uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'na geldi. Anderlecht kafilesi, kendilerini bekleyen otobüs ile havalimanından ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Anderlecht Takımı\'nın havalimanından görüntüleri
(FOTOĞRAFLI)