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Spor

Anderlecht, İstanbul'a geldi

Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Anderlecht, İstanbul'a geldi

07 Kasım 2018 19:18

Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'ndaki rakibi Anderlecht, İstanbul\'a geldi.
Fenerbahçe\'nin Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde ağırlayacağı Belçika temsilcisi Anderlecht, İstanbul\'a ulaştı. Anderlecht kafilesi Belçika\'nın başkenti Brüksel\'den özel bir uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'na geldi. Anderlecht kafilesi, kendilerini bekleyen otobüs ile havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Anderlecht Takımı\'nın havalimanından görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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