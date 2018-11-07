Anderlecht, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını noktaladı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht, Fenerbahçe ile yarın Kadıköy\'de mücadele edecek.

Ülker Stadyumu\'nda mücadelenin son çalışmasını yapan Anderlecht, teknik direktör Hein Vanhaezebrouck yönetiminde 15 dakikası basına açık idman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti.

Belçika temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Anderlecht\'te sakatlıkları devam eden Cobbaut, Delcroix, Sowah, Lawrence ve Morioka, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck\'un yarınki maça şu 11\'le çıkması bekleniyor: \'\'Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Makarenko, Kums, Trebel, Gerkens, Dimata, Bakkali\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan detaylar

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