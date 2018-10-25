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Spor

Anderlecht - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak

25 Ekim 2018 22:09

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3\'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Constant Vanden Stock Stadyumu\'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.55\'te başlayacak. Mücadeleyi Bulgaristan Futbol Federasyonu\'ndan Georgi Kabarov\'un yönetecek. Bulgar hakemin yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Divan Valkov üstlenecek.

Mücadelenin ilk 11\'leri şu şekilde: 
ANDERLECHT: Didillon - Saelemaekers, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Trebel, Kums, Gerkens, Saief, Santini, Bakkali
FENERBAHÇE: Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Benzia, Jailson, Reyes, Eljif, Slimani, Frey

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