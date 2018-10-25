Anderlecht - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3\'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Constant Vanden Stock Stadyumu\'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.55\'te başlayacak. Mücadeleyi Bulgaristan Futbol Federasyonu\'ndan Georgi Kabarov\'un yönetecek. Bulgar hakemin yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Divan Valkov üstlenecek.

Mücadelenin ilk 11\'leri şu şekilde:

ANDERLECHT: Didillon - Saelemaekers, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Trebel, Kums, Gerkens, Saief, Santini, Bakkali

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Benzia, Jailson, Reyes, Eljif, Slimani, Frey