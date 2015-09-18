Anayasayı Koruma Dairesi'nden 'sağcı terör' uyarısı

İç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) Başkanı Hans-Georg Maaßen, "Rheinische Post" gazetesine açıklamalarda bulundu. Sığınmacılara karşı saldırıların arttığına dikkat çeken Maaßen, bunun Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünü örnek alan oluşumlara yol açabileceğini söyledi.

Aşırı sağcı grupların sığınmacılarla ilgili tartışmayı istismar etmeye çalıştıklarını vurgulayan BfV Başkanı Hans-Georg Maaßen, "bu ortamda bazı kişilerin radikalleşerek aşırı sağcı teröriste dönüşme tehdidine" dikkat çekti.

NSU 8'i Türk 10 kişiyi öldürdü

NSU, Almanya çapında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. 2013 yılının mayıs ayından bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, baş sanık Beate Zschäpe cinayet zanlısı olarak, aşırı sağcı 4 kişi de NSU hücresine yardım etmek suçundan yargılanıyor.

Federal Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Almanya’da 2015’ün ilk yarısında mülteci yurt ve barınaklarına yönelik toplam 202 saldırı düzenlendi. Saldırılarda çoğunlukla, mültecilerin yerleştirilmesinin planlandığı boş binalar hedef alınıyor. Saldırılar, binalara ırkçı sloganlar yazılmasından, binaların ateşe verilmesine, hatta yurtlara silahla ateş açılmasına kadar uzanabiliyor.

Aşırı sağ kaynaklı saldırılar

Almanya Federal Emniyet Dairesi, bu saldırılardan 173’ünün 'aşırı sağ' kaynaklı olduğunu tahmin ediyor. Almanya Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, Heidenau’daki olayların ardından Almanya’da 'aşırı sağcı terörizm' tehlikesine karşı uyarıda bulunarak, konsepti olmayan politikalar ile kitlesel mülteci akınının bileşiminin 'Almanya’da aşırı sağın güçlenmesine zemin hazırlayacağı' uyarısında bulunmuştu.