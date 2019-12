Anayasayı değiştirmek artık mümkün değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mehmet Fırat, ''AK Parti Türkiye'nin partisi oldu'' dedi.

Fırat, anayasanın tümden değiştirilmesinin artık mümkün olduğu kanısında olmadığını ve TBMM'de mutabakat sağlanarak mevcut anayasanın revize edilmesi gerektiğini de söyledi.

Fırat, AKP'nin 7. kuruluş yıl dönümünü değerlendirdi.



''İnsanı merkeze alan bir anlayışla'' yola çıktıklarını ve halkın AKP'yi kendisinden hissettiğini ve benimsediğini anlatan Fırat, her eve, her köye, her mahalleye girerek vatandaşlarla birebir ilişkiyi sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ve AKP'nin temel şansızlığının yapıcı muhalefet anlayışının olmaması olduğunu kaydeden Fırat, şöyle konuştu:



''Kısır muhalefet anlayışı Türkiye'nin ve bizim şansızlığımızdır. Çünkü AK Parti hem iktidar hem muhalefet görevini yaptı. İki ağır görevi birden üslendi. Ümit ediyoruz ki Türkiye gerçek muhalefet partilerine kavuşur ve bunlar da iktidarın işlerini kolaylaştırır."



AKP'nin özgürlükçü bir parti olduğunu ve demokrasiyi ön planda tuttuğunu anlatan Fırat, AKP Hükümeti döneminde demokrasi ve hukuk alanında önemli adımlar atıldığını ifade etti. Fırat, şöyle konuştu:



''Demokratikleşme yolundaki adımları yeterli görmüyoruz. Daha bitmedi. Bu süreç devam etmek zorunda. Türkiye çok meşgul edildi. Özellikle 2007 seçimlerinden önce Türkiye bir cumhurbaşkanlığı seçimi ile aylarca meşgul edildi. Seçim oldu, bu sefer yeni problemlerle karşılaştık: Kapatma davası, 367 davası, ne akla gelirse... Bir buçuk sene heba oldu. 1,5 sene Türkiye'nin kayıp hanesine işlendi. Türkiye'nin 1,5 sene değil, 1,5 dakika kaybetme lüksü yok. Çünkü sosyal duruma, gelir durumuna, genel duruma baktığımız zaman o kadar eksiğimiz var ki...



Kapatma davasının bir an önce bitmesini istedik. Bunun tek bir sebebi vardı. Çünkü biz 'Türkiye'nin kaybetmesindense parti kaybetsin önemli değil' diyorduk. Onun için ek süre kullanmadık. Zararı asgariye indirmek istedik. Bundan sonra da bir çalışıyorsak, zaten bu bir çalışma normal fiziki çalışmamızın sınırlarındaydı ama belki fiziki gücümüzün de üzerine çıkarak bunu bir buçuk yapmaya mecburuz. İşte bunun en güzel örneğini sayın başbakanımız veriyor.''





HUKUKİ DÜZENLEMELER



Fırat, ''Yeni bir anayasa ya da mevcut anayasada değişiklik yapma yöntemlerinden hangisini uygulayacaksınız'' sorusuna üzerine, ''öncelikler ve nasıl bir strateji izleneceği konusunda AK Parti yetkili organlarının karar vereceğini'' ifade etti.

Fırat, şöyle konuştu:



''Tümden bir anayasa değişikliğinin artık mümkün olduğu kanısında değilim ama Türkiye, TBMM içerisinde mutabakat sağlayarak mevcut anayasayı revize etmek durumundadır. Daha birçok madde Türkiye'nin demokratikleşmesine ve bireyin özgürleşmesine mani. Bunlar üzerinde mutabakat sağlanabilir. Ben inanıyorum ki modern bir Seçim Yasası, modern bir Siyasi Partiler Yasası hayata bu dönem içerisinde geçirilebilir. Bunların birer hedef olarak alınması lazım ama tabii, partinin bu konuda net bir tavrı oluşmamıştır. Yetkili organlarda bunu detaylı olarak görüşme imkanına sahip olmadık ama ümit ediyorum ki çok kısa bir sürede bunların hepsi açıklığa kavuşacaktır. O zaman bunu hep beraber göreceğiz.'' (aa)