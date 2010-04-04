Anayasaya Saadet'ten destek var

T24- Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, eksik yönlerine vurgu yapmakla birlikte anayasa değişikliği çalışmalarını desteklediklerini açıkladı. Kurtulmuş, "29 maddelik değişiklik geri olsa bile referandumda bizim oyumuz evet olacaktır." dedi. Saadet lideri, bu tür pansuman tedbirlerin yeterli gelmeyeceğinin de farkında olduklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa reformu çalışmalarını desteklediklerini açıkladı. Hükümete sundukları değişiklik önerilerinden birkaçının da taslağa girdiğini belirten Kurtulmuş, bundan dolayı memnun olduklarını söyledi. Zaman'a konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı, hükümetin hazırladığı 29 maddelik taslağın içinde doğru ve olumlu maddeler olduğu gibi, eksiklerin de bulunduğunu dile getirdi. Anayasa konusundaki tavırlarının net ve açık olduğunu belirten Kurtulmuş, 'bu olmazsa biz yokuz' demediklerini vurguladı. Hükümete yeni bir anayasa taslağının yanı sıra değişiklikle ilgili tekliflerini de ilettiklerini hatırlattı: "Bu paket Türkiye'nin demokratikleşmesi ve sorunlarını aşabilmesi için yeterli değildir. Ama memleketin hayrına olacak, küçük de olsa her adımı destekleyeceğiz. Ancak şunu vurgulamak isterim ki; bu tür pansuman tedbirler yeterli değildir."

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın açıkladığı anayasa paketine kendilerinin gereken desteği vereceklerini belirterek, "29 maddelik değişiklik geri olsa bile referandumda bizim oyumuz evet olacaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Türkiye bugün değilse yarın, bizim ısrarla vurguladığımız topyekûn bir anayasa değişikliği noktasına gelecektir." derken adil, özgür ve müreffeh bir Türkiye'nin inşasının başka yolunun bulunmadığını belirtti.

Anayasa değişikliği sürecindeki tavırlarının net ve açık olduğunu belirten SP lideri, yeni bir anayasanın yapılmasından yana olduklarını, bunun için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. "Ancak bu olmazsa biz yokuz demedik." diyen Kurtulmuş, hükümete yeni bir anayasa taslağının yanı sıra, yapılacak kısmi değişikliklerle ilgili önerilerini de ilettiklerini hatırlattı. "Sevinerek gördük ki hükümet sunduğumuz öneriler içerisinden birkaçını yeni paketin içerisine almıştır." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılında yapılan değişiklikte kendisini TBMM'nin üstünde bir senato konumuna getirdiğini söyleyen SP lideri, "Bu kördüğümün aşılması normal yollarla mümkün değildir." diyor. Hükümete verdikleri, anayasayı tümden değiştirme önerisi içeren dosyayı hatırlatan Kurtulmuş, mevcut Meclis devam ederken 'yeni bir Anayasa Meclisi' kurulması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, böylelikle 1921'de olduğu gibi millet iradesinin güçlü biçimde anayasaya yansıyacağına inanıyor.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet siyasi birikimi ve tecrübesiyle yeni bir anayasayı yapabilecek bir olgunluğa fazlasıyla sahiptir. Bize göre, 1921 Anayasası'nda yer alan ancak 1961 Anayasası'yla çıkarılan 'Hakimiyet bila kaydu şart milletindir. Millet bu egemenliğini TBMM eliyle kullanır' ifadesi Anayasa'ya yeniden konulmalıdır. Vatandaşlık, etnik bir tanımlamadan hukuki bir tanımlamaya döndürülmelidir. Laiklik kavramının anlaşılır, açık ve hukuki tanımlamasının yapılması zorunludur. Genelkurmay Başkanı'nın 1960 ihtilalinden önce olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması zorunludur. Yargı birliğinin sağlanması gereklidir. Biz bunları ve çok daha kapsamlı değişiklik tekliflerimizi hükümete sunduk."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) dün yapılan 19. olağan genel kuruluna katılarak bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Anayasa, TBMM İç Tüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası şu haliyle bürokratik ve oligarşiktir. İktidar da unutmamalı ki her sözümüz aleyhine değil. Biz, ülkeye çivi çakanı her zaman destekleriz. Ancak eksiklikler var. İlki sürecin yönetimine dönüktür. CHP ile MHP'nin blok olarak değişikliğin karşısına çıkacağı belliydi. Bu noktada halkı siyasete paydaş etmeden başarı elde edilemez. Tüm uzlaşma sürecinde milleti sokmak gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, değişikliğe gidilen maddelerin paket halinde değil, tek tek milletin önüne koyulmasını istedi.