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Politika

Anayasaya karşı görüşlerini açıklayan MHP'li vekil Açba, katip üyeliği görevinden istifa etti

Milletvekili Açba partisinin katip üyeliği görevini yürütüyordu

14 Şubat 2017 16:21

Hülya Karabağlı

MHP’de, 3 milletvekiline yönelik ihraç kararından hemen sonra anayasa değişikliği oylamaları sırasında genel merkezle ters düşen açıklamalar yapan Sakarya Milletvekili ve Divan Üyesi Zihni Açba görevinden istifa etti.

Ana binada ikinci kattaki odasını boşaltan Açba, T24’e verdiği röportajında "Anayasa değişikliği oylamaları siyasi partilerin gurup kararlarıyla karar verecekleri, sonucu belirleyebilecekleri bir oylama değildir. Meclis’in her üyesi kendi hür iradesiyle oy kullanacaktır. Bunun üzerine bas basa söylüyorum. Buna iktidar milletvekilleri de bana göre dahildir" demişti.

Muhalif avı mı?

Kulislerde,  MHP yönetiminin önümüzdeki günlerde parti içindeki muhaliflere karşı daha sıkı önlemler alacağı belirtiliyor. Genel Merkezin,  herkesi göz hapsinde tuttuğuna dikkat çekiliyor.

4 genel başkan adayına operasyon olur mu?

MHP Genel Merkezi’nin kararlarını hayata geçirdiği bu süreçte siyasi kulislerde  ‘hayır’ birlikteliği yapan genel başkan adayları Meral Akşener, Koray Aydın,  Ümit Özdağ ile Sinan Oğan’a yönelik bir  şey  olup olmayacağını tartışıyor.  Çeşitli gerekçelerle bu kampanyaların yaptırılmayacağı da belirtiliyor.  Ancak,  bütün bunlar kulislerdeki söylentinin ötesine geçmiyor.

Nazım Hikmet’ten  ‘hayırcılar’ start veriyor.

Anayasa değişikliği referandumunda partiler üstü bir ‘hayır’ kampanyası için kurulan “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ diyor Platformu”  18 şubat günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nden ortak bir bildiri ile kampanyalarını başlatacak. Toplantıda Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, eski ve yeni milletvekilleri, eski ocak başkanları da katılacak.  Kalabalık  bir katılım olması bekleniyor.  Toplantının sonunda  Türk milliyetçilerinin neden hayır  dediğine anlatan  bir bildiri yayınlanacak. 

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