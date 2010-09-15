Anayasaya ‘Bölge Yönetimi’ eklensin

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‘Sembol de kullanılsın’

Demirtaş, “Şu anda örneğin idari modelimiz il, ilçe, belediye ve köy şeklinde diye ayrılmış. Bunlara bir de bölge eklensin diyoruz. Dolayısıyla bir bölge yönetimi anayasada tariflenirse, bu bölge yönetiminin yetkileri ve işte seçim usulleri vesaire bunlar yasa ile belirlenir” dedi.BDP’li Demirtaş, ana dilde eğitim için bölgede okulların bir hafta boykot edilmesine ilişkin Kürt Eğitim ve Dil Hareketi adı altındaki grubun aldığı kararı desteklediklerini ve velilerin çocuklarını 20- 25 eylül tarihlerine okula göndermeyeceklerini ileri sürdü.Demirtaş, şöyle devam etti: “Anayasa milleti, etnik kimliği ve dili tek olarak tanımlıyor. Bu tekçi özelliğin ortadan kaldırılması lazım. Türkiye’de temel problem budur. Tek bir inancı tanımlıyor, tek bir mezhebi tanımlıyor. Oysa Türkiye’nin çok kültürlü ve çok inançlı bir ülke. Aynı zamanda değişik mezhepler var. Bütün bunların yeni anayasada önünün açılması lazım. Her bölge, ortak bayrağın yanında kullanmak istediği sembol varsa, o sembolü de kullansın.”