-Anayasanın terzisi halk olmalı ANKARA (A.A)- 08.01.2012 - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Dar gelen elbiseyi hep beraber değiştirmeliyiz ama bu sefer terzi halkın kendisi olmalıdır. Anayasa uzmanlarının mutabakatı değil, toplumun mutabakatı mutlaka bu anayasaya yansımalıdır'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Anayasa Platformu'nun ''Türkiye konuşuyor'' toplantılarının TOBB ETÜ Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen pilot uygulamasına katıldı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada milletin, ülkesi için büyük idealleri olduğunu ve bu ideallerin mevcut kalıba sığmadığını ve Türkiye'nin hedefleriyle, mevcut alt yapının uyuşmadığını söyledi. İktisadi, sosyal, siyasi dönüşüm sürecinin artık yeni bir anayasa ile taçlandırılmasına, ihtiyaç olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ''Yeni anayasanın bireyi esas alan, her türlü ayrımcılığı dışlayan eşitlik idealini toplumsal hayatın her alanında gerçekleştirmeye çalışan, bireylere evrensel standartlara uygun olarak temel hak ve özgürlüklerden yararlanma imkanı tanıyan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışını muhafaza eden bir anayasa olması gerektiğine inanıyoruz'' dedi. Yeni anayasanın katılımcı bir tartışma süreciyle yapılması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, anayasa tartışma sürecinin Türkiye'nin meselelerinin konuşulacağı hür bir tartışma platformuna dönüştürülmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, ''Dar gelen elbiseyi hep beraber değiştirmeliyiz ama bu sefer terzi halkın kendisi olmalıdır. Anayasa uzmanlarının mutabakatı değil, toplumun mutabakatı mutlaka bu anayasaya yansımalıdır'' diye konuştu.