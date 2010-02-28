'Anayasanın son kullanma tarihi geçti'

T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İstanbul'da partisinin demokratik açılımla ilgili hedeflerini anlattı. Çiçek, anayasanın değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve 1982 anayasasının demokratik açılıma engel olduğunu belirtti.





‘Türkiye buluşmaları’ adlı konferansta AK Partililere demokratik açılımı anlatan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, konuşmasının büyük bir bölümünü anayasa değişikliğine ayırdı.



Çiçek, ''Bugün önümüzdeki en büyük engel 1982 Anayasası'dır. İdare edemiyoruz. Bu elbise bu vücuda dar geliyor. 1980'lerde 68 kiloydu Türkiye, şimdi 90 kiloya çıkmış, güçlenmiş ve kuvvetli hale gelmiş. 82 Anayasası her türlü sorunun en önemli kaynağı haline gelmiş. Artık 82 dönemindeki şartlar geride kaldı. O dönem iki kutuplu soğuk savaşın yaşandığı ve güvenlik öncelikli bir dönemdi, ancak bu anayasa yeni ihtiyaçları karşılayamıyor. Bu anayasanın son kullanım tarihi geçmiştir.'' dedi.



Anayasaların, vatandaşın devletten beklentilerini içeren hukuki bir metin olduğuna dikkati çeken Çiçek, Türkiye'nin 12 Eylül müdahalesiyle yeni bir döneme girdiğini, ''Sivillere ne kadar az yetki verilirse Türkiye daha iyi olur'' şeklinde bir düşüncenin oluştuğunu ifade etti.



Anayasaların bir dört yol kavşağı olduğunu dile getiren Çiçek, ''Bu Anayasayla bir yere gidilemez, sorun olmaya devam ediyor. Sıkıntının temelinde bu var. AB'de ne varsa onu yapacağız. Enerjimizi son iki senedir demokrasiyle ilgili konulara harcıyoruz. Gerginlik Anayasa'dan kaynaklanıyor'' dedi. Çiçek, Anayasa'nın ilk 5 maddesi dışında değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin üniter, demokratik sosyal hukuk devleti, rejiminin Cumhuriyet, başkentinin Ankara, dilinin Türkçe, bayrağının ise belli olduğunu, tüm bunlarla iftihar ettiklerini vurguladı. Demokrasinin hak ve özgürlüklük talebi olduğunu, anayasa tarafından verilenler vatandaşa yetmiyorsa halkın yeni taleplerde bulunacağını söyleyen Çiçek, ''Ancak bu talepler karşısında birileri tarafından 'bunlar vatanı bölecek, devleti zafiyete uğratacak' gibi bir kısım hayali tehlikeler ve korkular oluşturuluyor. Özgürlükler sağlandı. Kötü mü oldu Türkiye? Bugün Türkiye o yasakların olduğu dönemlerden daha iyi. Korkuya gerek yok. Korkular, bu sistemin varlığından beslenen çevrelerin verdiği korkular. Reel bir korku değil, sanal bir korku'' şeklinde konuştu.



Toplantının ardından bir gazetecinin, 28 Şubat sürecine ilişkin sorusuna karşılık Çiçek, ''O dönem bitti. Geriye dönemez Türkiye artık'' dedi.







