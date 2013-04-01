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Politika

Anayasa'da uzlaşma sona mı eriyor?

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyon üyelerine bu akşam 19.30’da makamında bir yemek verecek

01 Nisan 2013 20:05

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yol haritasını belirlemeye çalışıyor.  TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyon üyelerine bu akşam 19.30’da tabur lokantası yerine kurulan Meclis'in Bahçe Lokantası'nda bir yemek verecek. 

Yemekte, komisyonun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği gündeme gelecek. Cemil Çiçek,  bugün anayasa konusunda umutsuzluğunu vurgulayarak,  “Neresinden  bakarsak bakalım işin (yeni anayasa) geldiği nokta son derece hayati, önemli ve kritik bir noktadır. Yeni Anayasa için en verimli, en uygun zaman geride kaldı”  dedi.

CHP’nin komisyon üyesi Atilla Kart da, AKP’nin ‘Başkanlık’ rejiminin çalışmaları bloke ettiğini vurguluyor. Uzlaşma Komisyonu, ‘başkanlık’ önerisinden sonra yol alamadı. Geçtiğimiz hafta, Anayasa Mahkemesi bölümünde de uzlaşma sağlanamamış, önemli bölüm ‘kırmızı ‘renkle yazılmıştı” 

BDP, CHP ve MHP şu ana kadar güçlü parlamenter sistemden yana tavır izliyor.
 

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