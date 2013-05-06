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Politika

Anayasa'da süreç krizi!

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yarın 17.00'de kaderini çizmek için bir kez daha toplanıyor

06 Mayıs 2013 22:23

Hülya Karabağlı/ Ankara

 

BDP, Anayasa’nın en az yüzde 80’ninin yazılarak kamuoyuna sunulmasını istiyor. AKP, büyük bir uzlaşma olursa ‘başkanlık’ ta ısrar etmeyeceğini söylüyor. CHP, 1 Temmuz gibi kesin tarihe karşı.  BDP, Anayasa'da alındığı kadar yol alınıp vatandaşın değerlendirmesine açılmasından yana.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yarın 17.00’de kaderini çizmek için bir kez daha toplanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 6 saatlik toplantıdan sonra yapılan 1 Temmuz mutabakatı açıklanmış. Ancak, parti sözcüleri  bundan geri adım atarak kafaları  karıştırmıştı. Yarınki toplantıda, 1 Temmuz’a kadar çalışılıp çalışılmayacağı yeniden masaya yatırılacak. AKP ve BDP,  çalışmaların ucu açık olmamasında  ortak görüşü  paylaşıyor.

 

'Uzlaşma maddeleri çoğalmalı'

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Başkanlığı’nda yapılacak toplantı da taktik savaşları bekleniyor. CHP, 1 Temmuz gibi kesin bir tarih istemiyor. Taslak metnin Venedik Komisyonu’nun ve kamuoyunun katkısına sunulmasından yana. Ancak, AKP ve BDP, ‘kırmızıları ve yeşilleri bol’, ya da anlaşmanın az sağlandığı  bir metnin  kamuoyuna sunulmasını  doğru bulmuyor.  BDP, uzlaşa maddelerinin giderek çoğalmasını ve  ‘Anayasanın en az yüzde 80’ini yazıldıktan sonra kamuoyuna sunulmalı’ dedi.

 

‘Kırmızılar çoksa toplumda kutuplaşma olur’

 

BDP,  kırmızılarla dolu taslak bir metnin tartışmaya açılmasının toplumda ‘kutuplaşmaya’ neden olacağını  bu nedenle, uzlaşma  için masayı adres gösteriyor. Toplantı öncesinde siyasi partiler genel merkezleriyle bir kez daha görüşecek. Son notlarla toplantıya girilecek.

 

BDP, AKP’ye destek verir mi?

 

Herkesin kafasındaki soru ise, “BDP, ‘çözüm süreci ‘ kapsamında AKP’ye destek verir mi”?  BDP kanadı,  şu ana kadar  CHP ve MHP  ile parlamenter sistemden yana  tavır koydu. Masadan kalkmak istemiyor. Siyasi partilerin seçim bildirgelerindeki  ‘sivil anayasa’  sözüne dikkat çekiyor. AKP’de masadan kalkan taraf olmak istemiyor.  Muhalefete göre, AKP bu işi Cemil Çiçek’e yaptırmak istiyor. Ancak, masadan kalkma da protokole bağlı. “Komisyonun görevinin sona ermesini”  düzenleyen 15. Maddesi şöyle: “Komisyonun görevi, Anayasa teklifinin Genel Kurulda kabul edilip kanunlaşmasıyla veya siyasi partilerden birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılması ile sona erer. En az üç toplantıya mazeretsiz katılmayan siyasi parti, Komisyondan çekilmiş sayılır.

 

AKP, Temmuz’da Meclis’i çalıştırır mı?

 

AKP’nin, kendi anayasasını getirilebileceği yönündeki görüş ağırlıkta. Yani,  komisyon 1 Temmuz’a kadar çalışsa, çalışmasa da AKP’nin mini bir paket getirmesi  bekleniyor. ‘Partili cumhurbaşkanı’ ve komisyonda uzlaşma sağlanan 30’un üstündeki maddeyi Meclis’e sunması en güçlü  seçenek  arasında.  AKP’nin bu aşamada,  BDP’den istediği desteği alacağına dikkat çekiliyor.  AKP’nin temmuz ayında  anayasa içim Meclis’i  çalıştırabileceği belirtiliyor.

 

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