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Politika

Anayasa’da BDP sürprizi

Uzlaşma Komisyonu, BDP’nin kararının İmralı süreciyle ilgisi olup olmadığını tartışmaya açtı...

25 Ocak 2013 00:33

Hülya Karabağlı/ANKARA

TBMM Uzlaşma Komisyonu’nda BDP, yasama bölümüne ilişkin önerilerini gözden geçireceklerini bildirdi. Komisyonun neredeyse bitirmek üzere olduğu ‘yasama’ bölümünde BDP’nin son dakika tutumu sürpriz oldu. AKP’nin ‘Başkanlık rejimi’ önerisine destek vermeyen BDP, CHP ve MHP ile parlamenter sistem üzerinden müzakereleri yürüttü. Ancak, son kararla kafalar karıştı.

 

İmralı ile ilgisi var mı?

 

BDP’nin kararının İmralı süreciyle ilgisi olup olmadığını tartışmaya açtı. Muhafelet, sürecin daha iyi işletilmesi için AKP ile diyaloga ağırlık verebileceğine dikkat çekiyor.

Komisyon BDP’nin önerisi nedeniyle yarın çalışmayacak. Yeni yasama önerisinin  komisyona  hafta başında sunulması bekleniyor. BDP’nin, AKP’nin ‘başkanlık rejimi’ önerisine destek verip vermeyeceği  merak konusu. Böyle bir durumda müzakerelerin nasıl devam edeceği de soru işaretleri arasında.

BDP, yasama bölümünü  parlamenter sistem üzerinden sürdürdü. Dokunulmazlıktan, seçim barajının kaldırılmasına kadar tüm maddelerini parlamenter sisteme göre düzenleyerek  komisyona sunmuştu.
 

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