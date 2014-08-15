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Anayasacılar konuştu: Erdoğan artık Başbakan değil

Anayasa hukukçuları, YSK'nın bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Tayyip Erdoğan artık başbakan olamayacağını söyledi

15 Ağustos 2014 13:34

Tayyip Erdoğan’ın bugünden itibaren hem başbakanlığının, hem de parti genel başkanlığının düştüğünü söyleyen anayasacılar, “İmzalayacağı tüm kararlar artık geçersiz” diye uyardı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün, 10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını açıklayacak. Böylece Recep Tayyip Erdoğan, resmen Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı olacak. Ancak Erdoğan, AKP Olağanüstü Kongresi’nin yapılacağı 27 Ağustos’a kadar Başbakanlığa devam edeceğini ve kongreyi bizzat yöneteceğini duyurmuştu.

Taraf’tan Ayfer Çalıkıran’a konuşan Anayasa hukukçuları ise Erdoğan’ın Başbakanlığı’nın YSK’nın seçim sonuçlarını açıklamasıyla birlikte bugün düşeceğini, alacağı kararların da geçersiz olacağını söylüyor.

Hukukçuların görüşleri şöyle:

Ergun Özbudun: Ağustos’un 15’i ile 28’i arasında Erdoğan’ın başbakanlık durumu hukuka aykırıdır. O dönemde başbakan sıfatıyla ibraz ettiği kararnameler, daha sonra dava konusu oldukları taktirde, iptalleri mümkündür. Ama onun dışında hukuken yapılabilecek bir şey görünmüyor. İmza atılan kararnamelerin dava konusu olması, iptal edilmesi durumunda yapılabilecek bir şey yoktur.

Erdoğan Teziç: Erdoğan, YSK kararının Resmi Gazete‘de yayınlandığı gün, anayasa uyarınca hukuken görevlerinden yani Başbakanlıktan, milletvekilliğinden ayrılmış sayılır. İstifa gibi başkaca bir işleme gerek yoktur. Çünkü zaten Yüksek Seçim Kurulu kararı yayınlandığı anda iş bitmiştir. Resmî sonuçların açıklanmasından itibaren kongreye gitme, kabine kurma gibi bir çalışma yapamaz. Çünkü bu, anayasaya uygun değildir. Girdiği taktirde ise hukuki bir zemini olmadığı için o işlemler geçerli sayılmaz. O toplantılardan çıkacak işlemlerde başbakanın imzası var ise o işlemler hukuken geçerli olmaz.

Mustafa Erdoğan: Anayasa bu konuda çok açıktır. Cumhurbaşkanlığı’nın resmen açıklanmasından itibaren başbakanlık ve parti ile ilişiği kesilir. Bu ara dönemde eski konumunu kaybeden yeni konumuna da henüz girmemiş olur. 28’inden önce başbakanı ancak Abdullah Gül atayabilir. 15’i ile 28’i arasındaki tarihlerde herhangi bir kurula başkanlık yapamaz ve kararlara imza atamaz.

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