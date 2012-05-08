Anayasa yazımı perşembe günü başlayacak

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısının ardından açıklama yaptı. Çiçek, komisyonun çalışmalarına perşembe sabahı başlayacağını söyledi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda toplanan Anaysa Uzlaşma Komisyonu, anayasa yazımına temel hak ve özgürlüklerden başlayacak. Toplantının ardından basın mensuplarına dağıtılan 'Yazım aşaması için kabul edilen kararlar' başlığı altında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TBMM Başkanı'nın katılmadığı toplantılarda dönüşümlü başkanlık sisteminin uygulanacak. Bu sistemde sırasıyla AK Parti, CHP, MHP ve BDP üyelerinden birinin toplantıya başkanlık yapacak, üzerinde uzlaşılan yazılı metinin basınla paylaşacak.

Komisyon, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 10.00-18.00 arası toplanacak.

Anayasa'da yer alacak ana başlıkların görüşülme sırası; temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme, idare ve kamu hizmetleri, yargı, mali, ekonomik ve sosyal hükümler, başlangıç, genel hükümler, temel ilkeler, diğer hükümler ve geçici hükümler olarak belirlendi.