Anayasa uzlaşmasına CHP'den ilk tepki: AKP, 1 Mart tezkeresini anımsamalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakan Binali Yıldırım'ın haftaya TBMMBaşkanlığına sunacaklarını açıkladığı anayasa değişikliğine ilişkin, "Böyle bir değişikliğin TBMM'den 330 oy alabilmesine ihtimal vermiyorum. Kimilerine göre sistem, kimilerine göre rejim değişikliği kolay bir iş değil." dedi.

AKP'nin, 1 Mart 2003 tarihini anımsaması gerektiğini anlatan Altay, çoğunluk partisinin 96 milletvekillinin, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifini, dayatmasını reddettiğini, anayasaya, ulusal bütünlüğe, ülke bekasına, çıkarlarına bağlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Altay, Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü görüşmesine ilişkin TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın gazetecilerin sorduğu diğer konuları "Detay" olarak nitelemesini yadırgadığını ifade eden Altay, "(Biz partili cumhurbaşkanlığını aldık, diğerleri detay) ifadesi anayasayı, TBMM'yi, milleti küçümsemektir. Ortada bir sistem değişikliğine gidilme niyeti varken, partili cumhurbaşkanlığı ibaresi dışındaki diğer bütün meselelere 'detay' demek, devlet, Anayasa, millet ile dalga geçmektir, anayasayı hakir görmektir. Rejim, sistem değişikliği yapılırken, işin özünü, ruhunu, şeklini, esasını detay olarak nitelendirene de detay demek lazım. Sayın Başbakan belki kendisi bir detay." diye konuştu.

"Yıldırım ve Bahçeli'ye hayırlı olsun." diyen Altay, bu görüşme ile hiçbir şeyin bitmediğini belirtti.

AKP'nin, 1 Mart 2003 tarihini anımsaması gerektiğini anlatan Altay, çoğunluk partisinin 96 milletvekillinin, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifini, dayatmasını reddettiğini, anayasaya, ulusal bütünlüğe, ülke bekasına, çıkarlarına bağlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Altay, TBMM'nin kendine özgü bir iradesi bulunduğunu ifade ederek, "Böyle bir değişikliğin TBMM'den 330 oy alabilmesine ihtimal vermiyorum. Kimilerine göre sistem, kimilerine göre rejim değişikliği kolay bir iş değil." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, anayasadaki "Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilir" ibaresinin, "kesilmez" şeklinde değiştirileceğini bildiğini, gelen metnin böyle olacağını aktardı.

Başbakan Yıldırım'ın yaz başı referandum olacağını söylemesinin, TBMM'ye yapılan bir saygısızlık olduğunu öne süren Altay, referandum olabilmesi için TBMM'de öngörülen sayıda kabul oyunu alması gerektiğini anımsattı.

Engin Altay, TBMM'nin, Türk milletinin büyüklüğüne yakışır bir Meclis olduğunu, kendisine yapılan dayatmalara prim vereceğini, boyun eğeceğini zannetmediğini ifade etti.

CHP'ye gelinmesi halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, siyasetin, nezaket ve açık kapı işi olduğuna vurgu yapan Altay, "CHP'nin, adı partili cumhurbaşkanlığı da olsa başkanlık sistemine kapalı" dedi.

Altay, devletin laik niteliğini ve hukuk devleti olma özelliğini koruyan, güçlendirilmiş parlamenter sistemi, Türkiye'nin bekası için daha uygun, makul, yararlı gördüğünü bildirdi.