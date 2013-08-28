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Politika

Anayasa Uzlaşma'da 'anadil'e AKP vetosu

'Devletin dili Türkçedir' düzenlemesine AKP 'evet' diyerek, CHP ve MHP ile aynı cephede yer aldı

28 Ağustos 2013 12:47

Anayasa'da Kürt sorunu için kritik maddelerden biri olan “devletin dili Türkçedir” düzenlemesine AKP “evet” diyerek, CHP ve MHP ile aynı cephede yer aldı. BDP “Türkçe, devletin resmî dili” densin istiyordu

Taraf gazetesinden Adnan Keskin'in haberine göre, TBMM Anayasa Yazım Komisyonu’nda, BDP dışındaki tüm partiler, değiştirilemez maddeler arasında yer alan “Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti” başlıklı maddede, mevcut anayasadaki haliyle mutabakat sağladı. Anayasanın mevcut üçüncü maddesinde CHP ve MHP ile aynı çizgiye gelen AKP, “Devletin dili Türkçedir” düzenlemesiyle üniter devletle ilgili “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” şeklindeki ilk fıkraya da hiç dokunmadan evet dedi. Komisyon, kritik maddeler üzerinde dün de çalıştı. Gündemde üniter devleti de içeren ve devletin dili, bayrağı, milli marşını düzenleyen 3. madde vardı. Ve CHP-MHP değiştirilemezlik yasağında ısrar ederken Sürpriz hiç ummadık partiden AK Parti’den geldi. AKP, Türkçenin ‘devletin resmi dili’ düzenlemesi yerine mevcut maddede olduğu gibi ‘Devletin dili Türkçedir’ düzenlemesine evet dedi ve Kürtçe vd.anadillerin anayasaya girmesine kapıyı kapattı.

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