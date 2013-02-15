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Politika

Anayasa Uzlaşma 'üniversiteler' de mutabakat sağlayamadı

AKP’nin üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarıyla ilgili her şeyin kanunla düzenlenmesi önerisine dieğr partilerden farklı öneriler geldi...

15 Şubat 2013 22:43


Hülya Karanbağlı/ ANKARA


TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ,” Üniversiteler” ve “Kurul” başlıklı bölümünde mutabakat   Müzakereler gelecek haftaya kaldı.

AKP’nin üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarıyla ilgili  her şeyin kanunla düzenlenmesini istiyor. Önerisinde, “Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, statüleri, organları ve bunların oluşumu ile görev ve yetkileri kanunla düzenlenir” diyor.  CHP ve BDP, üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarının, bilimsel özgürlük, idari ve mali özerklik ilkelerine uygun olarak kanunla kurulmasını önerirken, CHP devlet tarafından kurulmasını, BDP ise devlet ibaresinin kullanılmamasını istiyor. MHP,  “Üniversiteler kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip olarak kanunla kurulacak” diyor. Üniversitelerarası Kurul  başlıklı madde de, AKP,  kanunla düzenlemesi  önerisini yineledi.  Partilerin önerileri şöyle:

…Kurul

AKP Önerisi: Kurul, yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlar, düzenler, koordine eder ve denetler. …Kurulun oluşumu, teşkilatı, göreve ve yetkileri ile çalışma esasları kanunla düzenlenir.

CHP Önerisi: Ülkenin yükseköğretim gereksinimlerini belirlemek, bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik planlama yapmak, yükseköğretim kurumları arasında eşgüdümü sağlamak; yükseköğretim kurumlarıyla toplumun çeşitli kesimleri arasında işbirliğini teşvik etmek ve yükseköğretim kurumlarının niteliğini artırıcı önlemler almak; yeni fakülte, yüksekokul, enstitü kuruluşları ile programlar açma ve kapatma ölçütlerini belirlemek ve Yükseköğretim Ulusal Değerlendirme Kurumu raporları çerçevesinde buna ilişkin karar almak; Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabancı yükseköğretim kurumlarına izin vermek; yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaları tanımak; yeni üniversitelerin kurulması ile yükseköğretime ilişkin yasal düzenlemeler konusunda görüş bildirmek üzere Üniversitelerarası Kurul oluşturulur.Kurulun çoğunluğu doğrudan üniversitelerce seçilmiş temsilcilerden oluşur. Üniversitelerinden gelecek üyelerin sayısının belirlenmesinde bunların akademik düzeyleri ve öğretim üye sayılarıyla orantılı olması esas alınır.

MHP Önerisi: Üniversitelerarası Kurul, her üniversitenin profesör unvanlı öğretim üyelerinin aday olanları arasından kura usulü ile belirlenen birer üyesinden ve üniversite rektörlerinden oluşur. Üniversitelerarası Kurulun başkanı, kurulun akademik unvan bakımından en kıdemli üyesidir. Kurul ayda en az bir defa toplanır.

Kurul, yükseköğrenim kurumlarını idari bakımdan denetlemek, yükseköğretim kurumları arasında eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili biçimde kullanılması için gerekli yönlendirmeyi sağlamak, öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda tavsiyede bulunmak görevlerini yürütür.

 

 

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