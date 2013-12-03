Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun son toplantısı ertelendi

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yarın yapacağı son toplantı ertelendi. BDP’nin, AKP’nin masayı dağıtmasını engellemek için yaptığı hamle işe yaradı. CHP’de, BDP’nin mazeret bildirmesi üzerine katılmama kararı aldı. Komisyon da yeni gelişmeler olmasaydı, yarın yapılacak son toplantı ile masa resmi olarak dağılmış olacaktı.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bugün düzenlediği basın toplantısında, komisyonunun çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söyledi. BDP'nin komisyon toplantısına katılmama kararını ise kendi takdirleri olarak değerlendirdi. Çiçek'in komisyonla ilgili partilere yazdığı mektubun cevabını aldıktan sonra bir değerlendirme yapmasının en doğru yaklaşım olduğunu ifade eden Hamzaçebi, mektuplara cevaplar verilmeden komisyonun toplantı yapmasını da doğru bulmadığını vurguladı.