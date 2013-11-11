Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yolun sonu mu?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 14 Kasım Perşembe günkü toplantısını TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda yapacak. 60 maddede tıkanan komisyon, bunun aşılması için dört siyasi partinin önerilerini değerlendirecek. CHP ve BDP, üzerinde mutabakat sağlanan maddelerin, uzlaşmazlık maddelerinin, kamuoyuna açılmasını istiyor. BDP'li Bengi Ylıdız, "Gizli bir Anayasa yapılması doğru değil. STK'ların, herkesin bu Anayasa’dan bilgisi olması lazım" dedi. Çiçek, başkanlığındaki toplantıda, kamuoyu önerisi kabul edilirse, müzakere edilen 176 madde TBMM'nin Web sayfasına konulacak. Yazılı ve görsel medya da tartışılmasının yolu açılabilecek. Ayrıca, her partinin Anayasa’da duruşu görülmüş olacak.

Komisyon, bugün CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in başkanlığında toplandı. "Sayıştay" ve "Bütçe ve kesin hesap" başlıklı maddeleri görüştü. Toplantıya, AKP ile CHP arasındaki 60 madde görüşmeleri ile komisyondaki tıkanma damgasını vurdu.

‘Sürecin bittiği söylemek için…’

AKP'li Ahmet İyimaya, komisyonunun, anayasa değişikliği mi yapacağı yoksa yeni bir anayasa mı yapacağı konusundaki iradesinin netleşmesi gerektiğini söyledi.CHP'li Rıza Türmen, kendilerine verilen yetkinin, yeni bir anayasa yapmak olduğunu ifade ederek, sürecin bittiğini söylemek için dört partinin mutabakatı gerektiğini söyledi.

MHP'li Öztürk: Çivi mi çaktılar. Kalkın

MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, AKP'li İyimaya'ya, "Bu lafları Haziran'da da dinledik, aradan kaç ay geçti. Çivi mi çaktılar, kalkın o zaman, inanmıyorsanız niye oturuyorsunuz" dedi.

BDP'li Yıldız: Kayış atan AKP ve CHP'dir

BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, yeni bir Anayasa mı yoksa kısmi Anayasa tartışmasının AKP ile CHP'yi ilgilendirdiğini söyledi ve "Bizi hiç muhatap almadılar. AKP ile CHP görüşürken kimse bize sormadı. Bu komisyonun herhangi bir üyesinin görüşü sorulmadı. Başbakan, iki partinin kayış attığını söylüyor. Kayış atan AKP, CHP'dir. Bu konu, burada tartışılmadan, bizimle konuşulmadan, yeni bir arayış içine girdiler, buranın çalışma usullerine de aykırı. Yeni anayasa çalışmasında AKP ve CHP kayış attı. 60 maddeyi düzenleyim dedik, sonra da mı vazgeçtik ki kayış atalım. Yeni bir arayışa giren CHP ve AKP, başaramayan da onlardır. Bu komisyonun ne olup bittiğine hakim olmayanlar, bu komisyonu tartışıyorlar. Komisyon üyelerinin görevi, kendi hukuklarına sahip çıkmaktır"

Konuşmaların ardından tıkanıklığı aşabilmek için Meclis Başkanı Çiçek'in başkanlığında toplanılması kararlaştırıldı.