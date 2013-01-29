T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda renk krizi

AKP, üç muhalefet partisinin üçte iki çoğunlukla anlaşma sağladığını gösteren maddeleri ‘yeşil’ renkle yazmasına karşı çıktı...

29 Ocak 2013 23:12

Hülya Karabağlı

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda renk krizi çıktı. AKP, üç muhalefet partisinin üçte iki çoğunlukla anlaşma sağladığını gösteren maddeleri ‘yeşil’ renkle yazmasına karşı çıktı. Müzakere yöntemini tartışmaya açtı. Tartışma uzadı ve komisyon kilitlendi. Bunun üzerine yarın üst komisyonun Cemil Çiçek Başkanlığı’nda toplanması kararlaştırıldı.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başkanlık önerisiyle AKP’nin müzakerelere katılmadığını ve giderek
dışlandığı hissine kapıldığına ve “AKP; CHP, MHP ve BDP’nin anayasada önemli maddelerde mutabakat sağlamasını kaldıramadı. İşlerin tıkır tıkır yürüdüğünü görünce sabote etmeye kalkıştı” dedi.

 

AKP’nin sıkıntısı

 

Uzlaşma Komisyonu’nda, CHP, MHP ve BDP parlamenter sistem üzerinden müzakereleri yürütüyor. AKP, Başkanlık önerisi nedeniyle müzakerelere katılamıyor. Muhalefet partileri kısmi mutabakat sağlanan bölümleri tutanaklara yeşil kalemle geçiriyor. Yasama bölümü nü bitiren komisyon Yürütme bölümüne geçti. Ancak, bugünkü kriz müzakereleri kilitledi.

 

ETİKETLER

hülya karabağlıanayasa uzlaşma komisyonuchpmhpakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24