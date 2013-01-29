Hülya Karabağlı

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda renk krizi çıktı. AKP, üç muhalefet partisinin üçte iki çoğunlukla anlaşma sağladığını gösteren maddeleri ‘yeşil’ renkle yazmasına karşı çıktı. Müzakere yöntemini tartışmaya açtı. Tartışma uzadı ve komisyon kilitlendi. Bunun üzerine yarın üst komisyonun Cemil Çiçek Başkanlığı’nda toplanması kararlaştırıldı.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başkanlık önerisiyle AKP’nin müzakerelere katılmadığını ve giderek

dışlandığı hissine kapıldığına ve “AKP; CHP, MHP ve BDP’nin anayasada önemli maddelerde mutabakat sağlamasını kaldıramadı. İşlerin tıkır tıkır yürüdüğünü görünce sabote etmeye kalkıştı” dedi.

AKP’nin sıkıntısı

Uzlaşma Komisyonu’nda, CHP, MHP ve BDP parlamenter sistem üzerinden müzakereleri yürütüyor. AKP, Başkanlık önerisi nedeniyle müzakerelere katılamıyor. Muhalefet partileri kısmi mutabakat sağlanan bölümleri tutanaklara yeşil kalemle geçiriyor. Yasama bölümü nü bitiren komisyon Yürütme bölümüne geçti. Ancak, bugünkü kriz müzakereleri kilitledi.