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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ‘kriz’

Sivil Anayasa’nın usul ve yöntemini belirlemek için çalışmalarını sürdüren

26 Ekim 2011 03:00

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ‘kriz’

CHP’li Atilla Kart: Derin bir güven bunalımı var


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

Sivil Anayasa’nın usul ve yöntemini belirlemek için çalışmalarını sürdüren  Uzlaşma Alt Komisyonu’nda kriz çıktı. Komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart, “ Derin bir güven bunalımı var” dedi.  



Alt komisyonun son toplantısında, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, tutuklu milletvekilerinin durumunu  ve demokratikleşmeleri gündeme getirdi.  Anayasa’nın 14. maddesi kapsamında ceza alan tutuklu milletvekilerinin cezalarının Yargıtay’da onanmaya başlayacağını ve milletvekilliklerinin  düşebileceği  tehlikesine dikkat çeken  Kart , “Komisyon olarak 'bu konularda düzenleme yapılması gerekiyor' diye irade beyanında bulunmalıyız" dedi. BDP’de CHP’nin  irade beyanı önerisinde ısrarcı olunca AKP’lilerle kriz çıktı.  Kriz aşılamayınca  Kart, “ Bu bir güven bunalamıdır” dedi. Muhalefet  pazartesi  günü toplanacağına dikkat çekti.


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