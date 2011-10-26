Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ‘kriz’

CHP’li Atilla Kart: Derin bir güven bunalımı var



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



Sivil Anayasa’nın usul ve yöntemini belirlemek için çalışmalarını sürdüren Uzlaşma Alt Komisyonu’nda kriz çıktı. Komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart, “ Derin bir güven bunalımı var” dedi.







Alt komisyonun son toplantısında, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, tutuklu milletvekilerinin durumunu ve demokratikleşmeleri gündeme getirdi. Anayasa’nın 14. maddesi kapsamında ceza alan tutuklu milletvekilerinin cezalarının Yargıtay’da onanmaya başlayacağını ve milletvekilliklerinin düşebileceği tehlikesine dikkat çeken Kart , “Komisyon olarak 'bu konularda düzenleme yapılması gerekiyor' diye irade beyanında bulunmalıyız" dedi. BDP’de CHP’nin irade beyanı önerisinde ısrarcı olunca AKP’lilerle kriz çıktı. Kriz aşılamayınca Kart, “ Bu bir güven bunalamıdır” dedi. Muhalefet pazartesi günü toplanacağına dikkat çekti.





