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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kritik toplantı

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP'lilerin kavgasıyla yarıda kalan toplantı yarın üst komisyonda yeniden yapılacak

11 Eylül 2013 20:01

 Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda  CHP'lilerin kavgasıyla  yarıda kalan toplantı üst  komisyonun toplanmasına neden oldu. AKP ve BDP’nin ' Müzakereler böyle yürümez' gerekçesiyle  TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e yaptıkları çağrıya olumlu yanıt geldi.  Üst komisyon yarın saat 14.00'da  toplantı yapacak.

 

Kart:  Kavga, çalışmaları engellemez

 

CHP’li Atilla Kart,  kavganın komisyon çalışmalarını aksatan bir konu olmadığını söyledi.  ‘Vatandaşlık’  ‘eğitim ve öğrenim hakkı’ gibi önemli düzenlemelerin ele alınacağını  bunda da yol alınabileceğine  dikkat çeken  Kart, "AKP ve BDP, kavga  nedeniyle  bu şartlarda müzakereye devam edemeyeceklerini  bildirdi.   Meclis Başkanı Başkanlığında toplanılmasını  istediler.  Bu, toplantı komisyonun geleceğine ilişkin olmamalı” dedi.

 

Yıldız:  CHP kavgasını  kendi içinde yapmalı

 

BDP'nin  Batman  milletvekili üyesi  Bengi Yıldız, CHP'nin kendi içinde yapacağı  kavgayı komisyona taşımasını  doğru bulmadıklarını  söyledi.  "Üyeler arasında  görüş  ayrılıkları  var. Ama, bunu çözüp gelecekler. her seferinde  bunları yaşamamız lazım" diyen Yıldız,  " Müzakereler böyle yürümez" dedi. Bu nedenle  AKP ile  TBMM  Başkanı Çiçek'e toplantı  çağrısı yaptıklarını söyledi.

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