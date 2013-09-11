Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kritik toplantı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP'lilerin kavgasıyla yarıda kalan toplantı üst komisyonun toplanmasına neden oldu. AKP ve BDP’nin ' Müzakereler böyle yürümez' gerekçesiyle TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e yaptıkları çağrıya olumlu yanıt geldi. Üst komisyon yarın saat 14.00'da toplantı yapacak.

Kart: Kavga, çalışmaları engellemez

CHP’li Atilla Kart, kavganın komisyon çalışmalarını aksatan bir konu olmadığını söyledi. ‘Vatandaşlık’ ‘eğitim ve öğrenim hakkı’ gibi önemli düzenlemelerin ele alınacağını bunda da yol alınabileceğine dikkat çeken Kart, "AKP ve BDP, kavga nedeniyle bu şartlarda müzakereye devam edemeyeceklerini bildirdi. Meclis Başkanı Başkanlığında toplanılmasını istediler. Bu, toplantı komisyonun geleceğine ilişkin olmamalı” dedi.

Yıldız: CHP kavgasını kendi içinde yapmalı

BDP'nin Batman milletvekili üyesi Bengi Yıldız, CHP'nin kendi içinde yapacağı kavgayı komisyona taşımasını doğru bulmadıklarını söyledi. "Üyeler arasında görüş ayrılıkları var. Ama, bunu çözüp gelecekler. her seferinde bunları yaşamamız lazım" diyen Yıldız, " Müzakereler böyle yürümez" dedi. Bu nedenle AKP ile TBMM Başkanı Çiçek'e toplantı çağrısı yaptıklarını söyledi.