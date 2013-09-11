Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda CHP’li Batum ve Kart birbirine girdi

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında CHP’nin iki milletvekili Atilla Kart ve Prof. Süheyl Batum , ‘Yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu’ maddesinde birbirine girdi. Batum, kendi arkadaşları Kart ve Türmen’in kabul ettiği maddeye karşı çıktı. Arkadaşlarına dönerek, “Bu maddeyi nasıl kabul edersiniz” diyen Batum, “Ben bu maddeyi kesinlikle kabul etmiyorum” dedi. “Genel başkan yazılı bir şey verirse evet derim” dedi. Batum ve Kart arasında tartışma çıktı ve büyüdü. Üslup sertleşti. Batum, kapıyı çarparak çıktı. Kavga, toplantı masasından CHP odasına kadar uzandı.

AKP ve BDP: Kendi iç sorunlarınızı partinizde halledin

Gerginlik üzerine, AKP ve BDP, CHP kanadına, “Bu tarzda bir müzakere yürütemeyiz. Kendi iç sorunlarınızı parti içinde haledin. Masaya taşımayın: bu doğru olmuyor. Her seferinde aynı şey yaşanıyor” dedi. AKP, MHP ve BDP, bir sonraki toplantının TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’nda yapılması için çağrı yapacak.

Batum’la kavga ilk değil

CHP’nin Komisyon Üyeleri Prof. Batum, Kart ve Türmen arasında yaşanan kavga bir ilk değil. Batum, kart ve Türmen tarafından kabul edilen bir çok maddeye karşı çıkarak, muhalefet şerhini tutanaklara geçirdi. AKP’li Mehmet Ali Şahin, çıktığı televizyon programlarında Batum için ‘Sanki 5. Parti’ diye söz etmişti.

Konu, son katıldığı televizyon programında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da soru olarak yöneltilmişti.