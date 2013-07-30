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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AKP, 'Temyiz Mahkemeleri' önerisini geri çekti

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugün yapılan toplantısında AKP, 'Yargı' bölümünde Danıştay ve Yargıtay'ın kaldırılarak 'Temyiz Mahkemesi'nde toplanmasını isteyen öneresini geri çektiğini beyan etti

30 Temmuz 2013 22:24

Hülya Karabağlı/ ANKARA

57 madde üzerinde mutabakat sağlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında AKP sürprizi yaşandı. "Yargı" bölümünde, Danıştay ve Yargıtay'ın kaldırılarak "Temyiz Mahkemesi"nde toplanmasını isteyen AKP, öneresini geri çektiğini beyan etti. Geri çekme, komisyon metnine yansıyarak, " Ak Parti 'Temyiz Mahkemesi' önerisini geri çekmiştir" dendi. Temyiz Mahkemesi önerisinin üstünün çizildiği  metin şöyle:

(AK Parti Madde Önerisi)

Temyiz Mahkemesi

Madde 129. (1) Temyiz Mahkemesi, alt derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

(2) Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçü Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, dörtte biri Başkan tarafından, mesleğinde fiilen onbeş yıl çalışmış olan hâkim ve savcılar, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından, kanunda öngörülen yöntemlerle ölçülen liyakat ve başarı gibi nitelikler dikkate alınarak dokuz yıl için seçilir.

(3) Temyiz Mahkemesi başkanı ve başkanvekilleri, üyeler tarafından kendi aralarından dört yıl için seçilir.

(4) Temyiz Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, daire başkanları ve üyeleri ile Temyiz Mahkemesi Başsavcısının nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

AK Parti "Temyiz Mahkemesi" başlıklı madde önerisini geri çekmiştir.

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