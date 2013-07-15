Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda '48' kavgası

Hülya Karabağlı/ Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Atilla Kart, “AKP, masada kaldığı sürece demokrasi hamlesinden kaçamıyor. Başbakan, bu kuşatmadan kaçmaya çalışıyor” diyor. Kart’a göre, 48 madde arasında illiyet yok. Yani, aslında bu sayı 48’den aşağıya düşebilir. MHP’nin komisyon üyesi Faruk Bal, “ AKP komisyonu üç takozla tıkıyor” diyor. Başkanlık Sistemi, İmralı süreci ve BDP’nin savaş tazminatı ile etnik bölücülük maddeleri. Bal’a göre, araba ne kadar gaza basarsa bassın üç takoz hızlı gitmeyi engeller. BDP, Başbakanın 48 madde önerisini elinin altında tutuyor. BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “ Biz tümden Anayasanın değiştirilmesinden yanayız” diyor. BDP, uzlaşma maddelerini çoğalması için masada kalacak.

CHP: Başbakan gündem yaratmak istiyor

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart: Anayasa yapım süreci devam ediyor. Başbakan tam anlamıyla gündemi doldurmak ve saptırmak için önüne arkasına bakmadan hemen 48 maddeyi gündeme getirdi. Bu, 48 olur, 79 olur. Bunun çerçevesini çizecek olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun kendisidir. 48 madde illiyet sebebiyle düşebilir. Başbakan gündem yaratmak istemektedir.

Nihai taslağın maddesini komisyon belirler

Hedef, anayasanın tümünü değiştirmektir. Ortaya çıkacak taslak konusunda Uzlaşma Komisyonu yetkilidir. 150 maddeden mi oluşur; 70 maddeden mi karar verecek olan komisyondur. Başbakan ve AKP, bu masadan kalkmanın yolunu arıyor. O masa demokrasi masası. AKP, bu masada kaldığı sürece demokrasi hamleleriyle kuşatılıyorlar.

Anlaşma sağlanan madde sayısı 100 denilebilir

Kart, anlaşma sağlanan madde sayısına 100 denilebileceğine dikkat çekiyor. Masada bir 48 madde var. AKP, Başkanlık önerisini çektiği takdirde 40 madde de oradan. Çalışmalar devam ettiği için 25 yeşile yakın madde var.

MHP: AKP üç takozla komisyonu tıkıyor

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal: Başbakan atraksiyon yapıyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na yeni bir anayasa için oturduk. 40 yaması olan Anayasaya bir yama eklemek için değil. Zaten 17 kez değiştirilmiş. 48 madde ile birlikte yeniden insicamı bozacak bir düşünce içinde olmamalıyız. Oy avcılığı için bu 48 maddenin kurban edilmemesi gerekiyor. Komisyon ne kadar çalışırsa çalışsın tekerleğin önünde üç takoz var. İstediğin kadar gaza basın bu takozlardan biri, AKP Başkanlıkla 41 maddeyi bloke ediyor. İkincisi BDP’nin savaş tazminat dahi etnik bölücülük talepleri. Üçüncüsü AKP’nin perde gerisinde PKK ile Anayasa yapmak üzere İmralı süreci .

‘Başkanlık gibi ucube bir yapı’

BDP’nin komisyonu bloke ettiği 38 madde var. Buna kimse dokunmuyor. Bu şekilde, AKP anayasa uzlaşma komisyonunda üç takozunu elinde bulundurmaktadır. Devletin,üniter yapısını, milletin birliğini, bütünlüğünü, Türk milletinin kimliğini, Anayasa’nın ilk üç maddesini, Türkiye Cumhuriyetinin, devletin kuruluş felsefesini ortadan kaldıran, Türkiye’ni etnik bölen, coğrafi bölgelere göre federasyonlaştıran önerilere başkanlık sistemiyle ucube bir yapı önermektedir.

BDP: Darbe Anayasası’nın tümden değiştirilmesi lazım

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken: Biz başından beri mümkün olduğunca uzlaşmanın sağlanmasından yana olduğumuzu söyledik. Yeni, sivil, özgürlükçe ve demokratik bir anayasa için siyasi partilerin çalışması yetersiz oldu. 12 Eylül ruhundan kopuşu sağlayacak bir anayasa konusunda siyasi partilerin içinde bulunduğu tavırsızlık önemli rol oynuyor. Biz BDP olarak anayasanın tamamen değiştirilmesinden yana olduğumuzu söyledik. Çalışmalara sonuna kadar katkı sağlayacağız. Ancak, 48 maddede uzlaşma sağlandı.