Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verilen ek süre salı günü doluyor

Uzlaşma Komisyonu'na, yeni anayasa için verilen ek süre salı günü doluyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in parti liderleri ile görüşüp, komisyonun çalışmalarına son verilmesi bekleniyor. 1.5 yıldır çalışmalarını sürdüren komisyonda 150 maddeden sadece 29'u üzerinde tam mutabakat sağlandı.

Bir ay uzatılmıştı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, komisyona mart ayı sonuna kadar süre tanımış, daha sonra bu süre MHP'den gelen talep de dikkate alınarak 1 ay daha uzatılmıştı. O süre de doldu. Ancak komisyon çalışmalarında bir mesafe alınamadı. Bu nedenle Başbakan Erdoğan'ın Çiçek'ten artık komisyonun çalışmalarına son vermesini talep edeceği belirtiliyor. Daha önce çalışmaların devamından yana olan muhalefet partileri genel başkanlarının ise çıkan tablodan sonra nasıl bir tavır sergileyecekleri merak konusu. Çiçek'in liderlerle yapacağı görüşmenin ardından komisyonun çalışmalarına son verilmesi bekleniyor.

29 maddede uzlaşıldı

Şu ana kadar 150 maddeyi müzakere eden komisyon, sadece 29 madde üzerinde tam mutabakat sağlayabildi. Diğer maddeler ise parantez içerisinde ve en az bir partinin muhalefeti nedeniyle kırmızı yazıldı. Üzerinde anlaşmaya varılan maddelerden 24'ü temel hak ve özgürlükler bölümüne ait.

Uzlaşıya varılan diğer 5 madde ise yasama, yargı ve başlangıç bölümlerinde yer alıyor. AKP, başkanlık sistemini önerdiği için yürütme bölümünde üzerinde uzlaşma sağlanan bir madde bulunmuyor.

AKP kendi teklifini sunacak

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına son verilmesi durumunda AKP, başkanlık sistemini içeren kendi teklifini Meclis'e getirecek.

CHP ve MHP'den başlayarak uzlaşı arayacak. Ancak hem CHP'nin hem de MHP'nin AKP ile uzlaşarak anayasa yapma ihtimali çok zayıf görünüyor. Bu durumda AKP'nin BDP ile bir metinde uzlaşarak referanduma gidebileceği belirtiliyor. Böylece Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın dile getirdiği 'yeni anayasanın referanduma gitmesi gerektiği' görüşüyle oluşan beklentiler de karşılanmış olacak.

CHP ikiye bölündü

Çalışmalara süre kısıtlaması konulmaması gerektiğini savunan CHP, kendi içinde bölündü. Komisyonun CHP'li üyesi Süheyl Batum artık anayasa çalışmalarına katılmayacağını açıkladı. CHP'nin de masadan kalkması gerektiğini belirtti. Partide genel kanaat masadan kalkma yönünde olmasa da çalışmaların gidişatı artık bir değerlendirme yapılması gerektiğine CHP'yi de ikna etti.

CHP'ye göre çalışmalardaki tıkanıklığın nedeni AKP'nin başkanlık sistemini öneriyor olması. AKP'nin bu önerisini geri çekmesini isteyen CHP yeni anayasanın uzlaşı olmadan bir ya da iki partinin ittifakıyla yapılması durumunda ise meşruiyet sorunu yaşanacağını ileri sürüyor.

MHP yapılan çalışmayı önemsiyor

MHP ilk defa milletin iradesinin tam temsil edildiği bir anayasa çalışması yapıldığını belirtiyor. Bu nedenle de komisyonun bu güne kadar yaptığı çalışmaları önemsiyor.

MHP'ye göre komisyonu AKP'nin başkanlık sistemi önerisi ve terör örgütüyle yürütülen müzakere sürecinin tıkıyor. MHP, AKP'nin başkanlık sistemi önerisine karşı, terör örgütünün de federal sistem talebi bulunduğunu ileri sürüyor.

BDP, AKP ile müzakereye sıcak bakıyor

BDP ise yeni anayasada Kürt meselesinin çözümüne yönelik adımlar atılmasını istiyor. Bunun için verdiği teklifler kabul edilmese de komisyonun dağılması durumunda AKP ile masaya oturarak yeniden müzakere etmeye sıcak bakıyor