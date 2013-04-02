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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yola devam kararı aldı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile yemekte bir araya gelen Anayasa Uzlaşma Komisyonu şimdilik yola devam kararı aldı

02 Nisan 2013 02:09

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in isteği üzerine akşam saatlerinde, Meclis'te bulunan Bahçe Lokantası'nda bir araya gelen Anayasa Uzlaşma Komisyonu yola devam kararı aldı. Komisyon'da bulunan parti temsilcilerinin biraraya geldiği 3 saatlik yemekte, 3 farklı karara varıldı.

Komisyon 5 Nisan'a kadar anayasanın başlangıç bölümü de dahil olmak üzere kalan bütün bölümlerin önerisini hazırlayacak. Her siyasi parti, komisyonun daha hızlı ve tempolu çalışması için  genel merkezlerinden öneriler hazırlayacak. Komisyon son olarak 8 Nisan pazartesi günü kahvalatılda bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

TBMM Başkanı Çiçek ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ''5 Nisan akşamına kadar anayasanın geri kalan maddeleriyle ilgili partilerin görüşlerinin Meclis Başkanlığı'na verilmesinde mutabık kalınmıştır'' dedi.
 
Çiçek açıklamasının devamında şunları söyledi: ''5 Nisan akşamına kadar anayasanın geri kalan maddeleriyle ilgili partilerin görüşlerinin Meclis Başkanlığı'na verilmesinde mutabık kalınmıştır. Böylece yeni anayasa konusunda öneriler, tüm partiler açısından bütünüyle ortaya konmuş olacaktır'' dedi.

Çiçek,  ''Komisyon yarından itibaren yoğun bir şekilde maddeler üzerindeki görüşmelerini ve mutabakat arayışlarını sürdürecektir'' diye konuştu.

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