Anayasa Uzlaşma Komisyonu yarına kilitlendi

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP ve MHP son dakikaya kadar masadan kalkmayacak. AKP’ye ‘istiyorsan sen kalk’ diyecek. Ancak, AKP’nin hafta sonu Kızılcahamam Kampı’nın ana gündem maddesini ‘başkanlık’ sistemi oluşturuyor.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu , AKP’nin Kızılcahamam Kampı öncesi yarın kader toplantısını yapacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başkanlığı’nda saat 14.30’da toplanılacak. CHP ve MHP son dakikaya kadar masadan kalkmamakta kararlı. AKP’ye, ‘İstiyorsan sen kalk’ iyecek. BDP kanadı son açıklamalarından AKP’nin ‘ Başkanlık’ önerisine giderek sıcak bakıyor. AKP, çok uzun zamandır bir kenarda tuttukları Anayasa’yı, komisyonda uzlaşılan maddelerle birlikte referanduma götürmenin peşinde. Kızılcahamam’da hafta sonu başlayacak AKP Kampı’nın ana gündem maddesini ‘ Başkanlık’ oluşturuyor. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan kuzu, konuyla ilgili bir sunum yapacak.

Arınç: Meclis başkanı işin gereğini yapacaktır

TBMM’de bugün en çok Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kuruluş yıldönümü etkinliğinde Anayasa ilişkin değerlendirmeleri konuşuldu. Umut verici açıklamaların gelmediği, komisyonun dağılıp dağılmayacağı yönündeki soruya ise Arınç, “Allah’tan umut kesilmez. Umut kesecek açıklamalar geliyor diyor, ne yapalım sürecin sahibi TBMM Başkanıdır. TBMM Başkanı bu süreci başlattığından buyana 1.5 yıl geçmiştir. 1.5 yıl içerisinde dört parti mutabakat noktasında ortaya bir şey koyamamışsa, bundan sonrada koyabilecek noktada değilse herhalde Cuma günü akşam saatlerinde TBMM Başkanı sonucu açıklayacaktır. Biz orada bir parti olarak temsil ediliyoruz ve ne gariptir ki BDP’nin kaç temsilcisi varsa bizim de o kadar temsilcimiz var. Yani 20 milletvekili olan grup 3 milletvekili, 50 milletvekili olan MHP 3 milletvekili, 130 milletvekili olan CHP 3 milletvekiliyle toplarsanız 9 milletvekili ile temsil ediliyor muhalefet, bizde sadece 3 milletvekiliyle temsil ediliyoruz. Bugüne kadar gelen nokta oyalama noktasıysa, sivil bir Anayasa yapma iddiasından bir kısım partiler vazgeçmişlerse Meclis Başkanı işin gereğini yapacaktır. Ben şahsen kendimi onun yerine koyup şöyle bir karar ver diyemem. Deneyimli bir siyasetçidir, bizzat başkanıdır o kurulun. Ne yapacağını sayın Başkanımızın isabetli kararıyla Cuma günü öğrenmiş olacağız” dedi.