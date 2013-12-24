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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu yarın sonlanıyor

Komisyonun 'Çalışma Usul ve Esaslarını' belirleyen 15. maddesine göre üç toplantıya üst üste gelmeyen AKP, masadan çekilmiş sayılacak

24 Aralık 2013 22:40

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yarın yapacağı toplantıyla 25 aylık süreci noktalayacak. CHP, MHP ve BDP, AKP'nin masayı dağıtmasına neden olan üçüncü kez toplantıya katılmamasını tutanağa  bağlayacak. Böylece, üç toplantıya üst üste gelmeyen AKP, masadan çekilmiş sayılacak. Komisyonun "Çalışma Usul ve Esaslarını" belirleyen 15. maddesi, yarınki toplantıya katılmaması halinde AKP için uygulanacak. Söz konusu madde, "En az üç toplantıya mazeretsiz katılmayan bir siyasi partinin komisyondan çekilmiş sayılacağını" öngörüyor.

 

'AKP'den hiç ses çıkmadı'

 

Komisyonun dağılmaması için uğraşan BDP, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve AKP kanadından olumlu bir adım görmeyince pes etmek durumunda kaldı. BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, komisyonun en azından yerel seçimler sonrasında devam edebileceğine ilişkin TBMM Başkanı ya da AKP'den bekledikleri adımın atılmadığını söyledi. "Bundan sonra yapacak bir şey yok" diyen Yıldız, komisyonun böyle sonlanmasının çok rahatsız ettiğini söyledi. "Hiç bir partinin böyle bir hakkı yok" diyen Yıldız, "Yeni  çalışma usul ve yeni bir formülle yola devam edebilecekken bunun tercih edilmemiş olması çok üzüntü verici bir durum" dedi.

Komisyonun 18 Kasım toplantısında, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, başkanlıktan ayrıldığını söylemiş, bunun üzerine AKP'de daha sonraki iki toplantıya katılmamıştı.

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