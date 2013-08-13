Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 'türbanlı vekile' doğru gidiyor

Hülya Karabağlı/ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, son iki günkü düzenlemelerde "türbanlı vekile" doğru kayıyor. Komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart, bugünkü toplantıda müzakere edilen "Din Vicdan ve İnanç Özgürlüğü" maddesinde, "Türbanlı vekil bence olabilir. Türkiye bunu tartışmalı deyince herkesi şaşırttı. “Zaten siyasi kimliği belli. TBMM, zaten siyasi görüşlerin temsilcisi. Kılık kıyafet tabii ki farklı olacaktır. İnancın gereği mahalli kıyafeti vardır. Türkiye bunu konuşmalı ve tartışmalı” dedi. Kart’ın sözleri muhalefet cephesinden destek gördü.



MHP: Arkadan dolandırmadan düzenleme yapalım



Komisyonun MHP’li üyesi Oktay Öztürk de söz aldı ve “Niye arkadan dolandırıyorsunuz? Gizli kapaklı iş yapmaya gerek yok. Gelin açıkça teklif edelim” dedi. AKP kanadı sessiz kaldı.



Kart: Kamuda türban kabul edilemez



Türbanlı vekil tartışması "türbanlı hakime" uzandı. CHP’li Atilla Kart, “Kamu hizmeti yapanlar devletin egemenlik yetkisini kullanıyor. Öğretmenlik, yargıçlık emniyet amirliği gibi devletin egemenlik yetkisini kullanıyorlar. Devletin, nötr sıfatı vardır. Bu inanç anlamında nötr olması demektir. Tarafsız olması önemlidir. Bu sebeple hizmeti verenlerin bu erki kullananların, egemenlik yetkisini kullananların tarafsızlığı ortadan kaldıran sembolü kullanmaları kabul edilemez. Türbanla görev yapamazsın”



Türbana doğrudan düzenleme yok



Komisyon da şu ana kadar türbanlı milletvekili için doğrudan bir düzenleme yok. Ancak, dolaylı yollardan kapının aralandığını gösteren yorumlar dikkat çekiyor. Dört siyasi partinin mutabakat sağladığı ve "türbanlı vekile" vize olarak yorumlanan "Eşitlik" maddesinden sonra bugün "Din Vicdan ve İnanç Özgürlüğü" maddesi de bu yönde değerlendiriliyor.