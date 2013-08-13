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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 'türbanlı vekile' doğru gidiyor

'Din Vicdan ve İnanç Özgürlüğü' maddesinde CHP’li Atilla Kart, "Bence türbanlı vekil olabilir. Türkiye bunu tartışmalı" sözleriyle herkesi şaşırttı. MHP’li Öztürk de, "Arkadan dolandırmayalım. Açıkça teklif edelim" dedi

13 Ağustos 2013 21:30

Hülya Karabağlı/ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, son iki günkü düzenlemelerde "türbanlı vekile" doğru kayıyor. Komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart, bugünkü toplantıda müzakere edilen "Din Vicdan ve İnanç Özgürlüğü" maddesinde, "Türbanlı vekil bence olabilir. Türkiye bunu tartışmalı deyince herkesi şaşırttı. “Zaten siyasi kimliği belli. TBMM, zaten siyasi görüşlerin temsilcisi. Kılık kıyafet tabii ki farklı olacaktır. İnancın gereği mahalli kıyafeti vardır. Türkiye bunu konuşmalı ve tartışmalı” dedi. Kart’ın sözleri muhalefet cephesinden destek gördü. 


MHP: Arkadan dolandırmadan düzenleme yapalım


Komisyonun MHP’li üyesi Oktay Öztürk de söz aldı ve  “Niye arkadan dolandırıyorsunuz? Gizli kapaklı  iş yapmaya gerek yok. Gelin açıkça teklif edelim” dedi. AKP kanadı sessiz kaldı.


Kart: Kamuda türban kabul edilemez


Türbanlı vekil tartışması "türbanlı hakime" uzandı. CHP’li Atilla Kart,  “Kamu hizmeti yapanlar  devletin egemenlik yetkisini kullanıyor.   Öğretmenlik, yargıçlık emniyet amirliği gibi devletin egemenlik yetkisini kullanıyorlar. Devletin, nötr sıfatı vardır. Bu inanç anlamında nötr olması demektir.  Tarafsız olması önemlidir. Bu sebeple hizmeti verenlerin bu erki kullananların, egemenlik yetkisini kullananların tarafsızlığı ortadan kaldıran sembolü kullanmaları kabul edilemez. Türbanla görev yapamazsın”


Türbana doğrudan düzenleme yok


Komisyon da  şu ana  kadar  türbanlı  milletvekili  için  doğrudan bir düzenleme yok.  Ancak, dolaylı yollardan kapının aralandığını gösteren yorumlar dikkat çekiyor. Dört siyasi partinin mutabakat sağladığı ve "türbanlı vekile" vize olarak yorumlanan  "Eşitlik" maddesinden sonra bugün "Din Vicdan ve İnanç Özgürlüğü" maddesi de bu yönde değerlendiriliyor.

 

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