Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 'Zeyid Aslan' düzenlemesi

Hülya Karabağlı/ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda ‘Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı” maddesinin birinci fıkrasında ‘sövme’ suçu düzenlendi. Milletvekilleri, “Meclis çalışmaları ile ilgili oy, söz ve düşünce açıklamalarından dolayı sorumlu tutulamayacak.” Ancak küfür, sorumsuzluk kapsamı dışında bırakıldı. Buna göre, TBMM Genel Kurulu ile komisyonlarda söven milletvekilleri sorumsuz sayılmayacak. AKP, CHP ve BDP fıkrada mutabakat sağladı. Ancak MHP şerh düştü. Geçtiğimiz yasama döneminde AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e ağır küfürleri gündemden inmemişti.



MHP: Sövme istisna olursa terör övülür



MHP, sövme suçuyla ilgile düzenlemeye, “Sövme suçu istisna olduğu takdirde; terörün ve şiddetin teşviki veya övülmesi, kişiler arasında kin ve nefretin teşviki gibi sövmeden daha vahim suçların istisna tutulmaması bir çelişki oluşturmaktadır” gerekçesiyle karşı çıktı. Söz konusu maddenin altına MHP, “ Kürsü sorumsuzluğunun sövme hariç hukuki sorumsuzluğa dönüştürülmesini doğru bulmamaktadır” notu düştü.

‘Yasama Sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı” maddesinde MHP dışındaki, AKP, CHP ve BDP, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin düzenlemede de mutabakat sağladı. Buna göre, “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin gizli oyla vereceği bir izin kararı olmadıkça sorgulanamayacak ve yargılanamayacak. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili, hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar yakalanamayacak. Gözaltına alınamayacak ve tutuklanamayacak. Meclisin izin kararı, isnat olunan suçla sınırlı olacak.



Alt sınır 10 yıl ise



Alt sınırı on yıl cezayı gerektiren suçlarda suçüstü hali dokunulmazlık kapsamı dışında tutuluyor. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen Meclise bildirecek.

Anayasa Komisyonu, liderlerin açtığı tazminat davalarına çözüm arıyor

Liderlerin milyar liralık tazminat davaları Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun masasında. "Yasama sorumsuzluğu” maddesini görüşen komisyonda CHP, tazminat davalarını gündeme getirecek. T24’e konuşan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, "Milletvekillerinin tazminat yolu ile yasama denetimi yapmaları engelleniyor" dedi.

Yasama denetiminin muhtelif yollarla engellendiğini, soru önergelerinin işleme alınmadığına dikkat çeken Kart, “Bunun ötesinde soru önergelerine hükümet üyeleri, başbakan ya da kurumlar dava açabiliyor” dedi.



Adalet Akademisi, ÖSYM ve Milli Piyango



Siyasetçilere kurumların da dava açtığını anlatan Kart, “Adalet Akademisi, ÖSYM, Milli Piyango soru önergelerinden dolayı dava açma cüretini gösterebiliyor. Bu demokrasi adına bir cürettir. Bu iklimi yaratan iktidardır” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açtığı 1 trilyon liralık manevi tazminat davasını hatırlatan Kart, “Artık Başbakan, Genel Başkana yönelik bir trilyon liralık manevi tazminat davası açıyor. Haksız bir kazanca dönüştüğü gibi diğer taraftan da yargıya mesaj veriliyor. ‘3 bin, 5 bin liralık tazminat yeterli değil. 50 bin, 100 bin lira’ diye bir anlamda yargıya yön veriliyor. Bu boyutuyla yasama denetimi işlevsiz hale getiriliyor.”

Kart, demokrasiye tehdit eden kritik tablo için yeni bir düzenleme arayışında olduklarını söyledi. Komisyon toplantısı sürüyor.

