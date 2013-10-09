Anayasa Komisyonu 'sıkıntılı' maddeler için toplanıyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugünki toplantısında 'sıkıntılı' maddeleri masaya yatıracak. Danışmanların dışında dört siyasi partinin temsilcileri, kendi aralarında bir saatlik özel bir toplantı yapacak. Komisyonda daha önce önemli ölçüde mutabakat sağlanan ve 'yeşil' renkte yazılan maddelerin 'kırmızıya' dönmesinin gerekçeleri tartışılacak. Komisyon, Anayasa Mahkemesi, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), ' Hakimler Kurulu', 'Savcılar Kurulu' maddelerinde neredeyse uzlaşma sağlamıştı. Ancak, son toplantılarda bu uzlaşma yerini anlaşmazlığa bıraktı. Anayasa Mahkemesi maddesi neredeyse 'kırmızı' bir metne dönüştü.

'Madde kırmızı ise kırmızıdır'

Özel toplantı önerisini yapan BDP'li üye Batman Milletvekili Bengi Yıldız, "Bir madde üzerinde uzlaşma varsa 'yeşil' renkte yazılır. Ama, biz, altına muhalefet şerhlerini sıralayarak maddeyi 'yeşil' yazıyoruz. Bu doğru değil. Bu kadar şerh düştükten sonra madde 'yeşil' olmaz. Yani, 'kırmızı' ise 'kırmızıdır'. Bunu doğru biçimde yazmamız gerekir" dedi.

Yıldız, bu konuşmasından sonra 'toplantı' önerisini yaptı. AKP,CHP ve MHP'de kabul edince bugünkü toplantıya karar verildi.