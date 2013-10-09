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Politika

Anayasa Komisyonu 'sıkıntılı' maddeler için toplanıyor

BDP'li üye Batman Milletvekili Bengi Yıldız: Bir madde üzerinde uzlaşma varsa 'yeşil' renkte yazılır. Ama, biz, altına muhalefet şerhlerini sıralayarak maddeyi 'yeşil' yazıyoruz. Bu doğru değil

09 Ekim 2013 13:17

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu  bugünki toplantısında 'sıkıntılı' maddeleri masaya yatıracak.  Danışmanların dışında dört  siyasi partinin temsilcileri, kendi aralarında bir saatlik özel bir toplantı yapacak. Komisyonda daha önce önemli ölçüde mutabakat sağlanan ve 'yeşil' renkte yazılan maddelerin 'kırmızıya' dönmesinin gerekçeleri  tartışılacak. Komisyon, Anayasa Mahkemesi, Hakim ve Savcılar Yüksek  Kurulu (HSYK), ' Hakimler Kurulu', 'Savcılar  Kurulu' maddelerinde neredeyse uzlaşma sağlamıştı. Ancak, son toplantılarda bu  uzlaşma  yerini anlaşmazlığa  bıraktı. Anayasa  Mahkemesi  maddesi  neredeyse  'kırmızı' bir  metne  dönüştü.

 

'Madde kırmızı ise kırmızıdır'

 

Özel toplantı önerisini yapan BDP'li üye Batman Milletvekili Bengi Yıldız, "Bir madde üzerinde uzlaşma varsa  'yeşil' renkte  yazılır. Ama, biz, altına muhalefet şerhlerini sıralayarak  maddeyi 'yeşil' yazıyoruz. Bu doğru değil. Bu kadar şerh düştükten sonra  madde 'yeşil' olmaz.  Yani, 'kırmızı'  ise 'kırmızıdır'. Bunu doğru biçimde yazmamız gerekir" dedi.

Yıldız, bu konuşmasından sonra 'toplantı' önerisini yaptı. AKP,CHP ve MHP'de kabul edince bugünkü  toplantıya karar  verildi.

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