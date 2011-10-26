T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Pazartesi toplanacak TBMM (A.A)

26 Ekim 2011 03:01

-Anayasa Uzlaşma Komisyonu Pazartesi toplanacak TBMM (A.A) - 25.10.2011 - TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında toplandı. Komisyonun üçüncü toplantısı, yaklaşık 6 saat sürdü. Çiçek, toplantının çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, usule ilişkin komisyonun çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çiçek, komisyonun, çalışmalarına 31 Ekim Pazartesi günü devam edeceğini bildirdi. Bu arada, alt komisyon da üst komisyondan önce toplanarak, usule ilişkin yöntem ve önerileri yeniden gözden geçirdi. Üst komisyonda da bu öneriler tek tek ele alınıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24