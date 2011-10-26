-Anayasa Uzlaşma Komisyonu Pazartesi toplanacak TBMM (A.A) - 25.10.2011 - TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında toplandı. Komisyonun üçüncü toplantısı, yaklaşık 6 saat sürdü. Çiçek, toplantının çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, usule ilişkin komisyonun çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çiçek, komisyonun, çalışmalarına 31 Ekim Pazartesi günü devam edeceğini bildirdi. Bu arada, alt komisyon da üst komisyondan önce toplanarak, usule ilişkin yöntem ve önerileri yeniden gözden geçirdi. Üst komisyonda da bu öneriler tek tek ele alınıyor.