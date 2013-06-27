Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanlığı seçimine kilitlendi

Hülya Karabağlı/ Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, gözünü meclis başkanı seçimlerine çevirdi. Haziran ayı sonuna kadar çalışma takvimi olan komisyonun yola devam edip etmeyeceği yeni seçilecek başkanla yakından ilgili. Komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart, T24’e, Cemil Çiçek’in konumunun belli olmaması nedeniyle bir inisiyatif beklemediklerini söyledi. Meclis başkanı seçiminin sonuçlanmasını beklediklerini söyleyen Kart, Çiçek’in ya da bir başkasının seçilmesinin izlenecek tutuma doğrudan yansıyacağını hatırlattı.

AKP ne yapacak

Komisyon, geniş mutabakatla maddelerde anlaşma sağlıyor. Ancak, AKP’nin ‘başkanlık’ rezervi duruyor. CHP, bunun 40 maddeyi kilitlediğini söylüyor. Kart, AKP’li Mustafa Şentop’un çelişkili açıklamalarına dikkat çekerken, “Artık bu belirsizlikler sona ermeli. AKP, yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermemeli. Başkan önerisi geri çekilecek mi? çekilmeyecek mi ? Israr ediyor mu? Etmiyor mu? Komisyonu bu konuda daha fazla yanıltmaya tenezzül etmesinler”?