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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 'inanç’ta da uzlaşamadı

AKP, 'inanmama' inanç kategorisinde olmalı. CHP, 'inanmama bir özgürlüktür' dedi

06 Eylül 2012 22:47

- Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü maddesinin görüşmelerinde uzlaşma sağlayamadı. CHP, "İnanmama özgürlüğü" tanımının maddede düzenlenmesini istedi. "İnanmamanın" inanç ketegorisinde değerlendirilmesini savunan AKP,  "İnanmama inancı" diyebiliriz" önerisini getirince müzakerelere bir sonraki toplantıda devam edilecek.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında  toplanan komisyon, Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü ile Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı'nı düzenleyen maddeleri görüştü.

 

'İnanmama inancı' olur mu?

 

CHP, "Herkes, din vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir" fıkrasına "Bu hürriyet, bir dine inanma, dini inancını değiştirme ve herhangi bir dine inanmama  özgürlüğünü de içerir" düzenlemesinin eklenmesini istedi. AKP ve  MHP birinci fıkranın hepsini içerdiğini söyleyerek karşı çıktı.  AKP,  'inanmama'nın  özgürlük değil inanç kategorisinde olabileceğini söyledi. AKP'den, "inanmama inancı"  önerisi gelince CHP,  "İnanmama bir özgürlüktür. İnanmama inancı diye bir şey  olur mu" dedi. AKP,  ikinci  ve üçüncü fıkranın da aynen kalmasında ısrar edince uzlaşma olmadı.

 

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