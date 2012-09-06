Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 'inanç’ta da uzlaşamadı

- Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü maddesinin görüşmelerinde uzlaşma sağlayamadı. CHP, "İnanmama özgürlüğü" tanımının maddede düzenlenmesini istedi. "İnanmamanın" inanç ketegorisinde değerlendirilmesini savunan AKP, "İnanmama inancı" diyebiliriz" önerisini getirince müzakerelere bir sonraki toplantıda devam edilecek.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanan komisyon, Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü ile Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı'nı düzenleyen maddeleri görüştü.

'İnanmama inancı' olur mu?

CHP, "Herkes, din vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir" fıkrasına "Bu hürriyet, bir dine inanma, dini inancını değiştirme ve herhangi bir dine inanmama özgürlüğünü de içerir" düzenlemesinin eklenmesini istedi. AKP ve MHP birinci fıkranın hepsini içerdiğini söyleyerek karşı çıktı. AKP, 'inanmama'nın özgürlük değil inanç kategorisinde olabileceğini söyledi. AKP'den, "inanmama inancı" önerisi gelince CHP, "İnanmama bir özgürlüktür. İnanmama inancı diye bir şey olur mu" dedi. AKP, ikinci ve üçüncü fıkranın da aynen kalmasında ısrar edince uzlaşma olmadı.